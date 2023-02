Lucía de la Cruz y Luisito Caycho protagonizaron una fuerte discusión en la reciente edición de ‘Magaly TV: La Firme’. Esta situación se dio luego que la cantante criolla señaló que no asistiría al evento que viene organizando el músico en el distrito de San Martín de Porres.

La artista nacional dijo estar molesta con su exesposo por decir que ella quiso casarse nuevamente con él para obtener la nacionalidad española. Algo que Lucía ha desmentido en más de una ocasión.

La discusión se puso más caliente cuando Lucía contó que ella cantó gratis en el restaurante de Luisito Caycho en España.

“Yo viajé a Europa con mi plata y tú no me has pagado nada... Yo no he trabajado contigo” , dijo la criolla muy molesta.

En ese sentido, Caycho explicó que sí le pagó a su exesposa para que cante en su local. “Uno tiene que aprender de la vida... ¿Acaso no te he pagado? Solo dime si no te he pagado” , señaló Luisito.

“Me decepcionas porque una persona tiene que ser agradecida”, añadió el cantante de manera tajante.

MAGALY INTERVINO EN LA PELEA DE LUCÍA DE LA CRUZ Y LUISITO CAYCHO

Finalmente, la conductora Magaly Medina tuvo que intervenir para que los cantantes no sigan con su discusión en vivo.

“Ya cálmense, Luisito has perdido las formas, antes le decías Kukulí, mi amor y yo te respeto y de pronto perdiste los papeles”, fueron las palabras de ‘La Urraca’ para poner los paños fríos.

