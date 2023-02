Luisito Caycho se encuentra de visita en Perú y dio mucho de qué hablar al señalar que desea casarse con Lucía de la Cruz para que la cantante criolla obtenga la nacionalidad española.

Ante las declaraciones de su ex, Lucía de la Cruz salió al frente y aclaró que ella tiene cinco parejas sentimentales. Además, la criolla descartó tener intenciones de vivir en España.

En ese sentido, Luisito Caycho fue invitado al programa “Magaly TV: La Firme” para aclarar su situación sentimental con Lucía y el cantante insistió en querer casarse con su ‘Kukulí'.

“C uando yo conversé con Lucía, ella me dijo ‘amor quiero vivir en Europa porque quiero cambiar mi estilo de vida’. Yo le dije que sí porque Europa es lo mejor y porque ahí se me abrieron las puertas”, contó el artista para el programa de ATV.

“Dejando la broma y todo, yo siempre he trabajado y Lucía no me conoció siendo un vago o un mantenido... Yo soy un muchacho de barrio y la vida me enseñó a ser humilde”, añadió.

LUISITO CAYCHO INSISTE EN CASARSE

Luisito Caycho insistió en recuperar el amor de Lucía de la Cruz. El músico dijo que sí conversó con la cantante y que ya habían quedado en un acuerdo para llegar al altar.

“Voy hablar con ella, le voy a dar su besito y la voy a convencer porque ella es mi bobo . Ella siempre me ha apoyado”, comentó.

VIDEO RECOMENDADO