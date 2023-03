Magaly Medina protagonizó una entrevista con la periodista Verónica Linares, donde ‘La Urraca’ terminó revelando detalles poco conocidos de su vida. En dicha conversación, la conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ fue consultada por su relación con Alfredo Zambrano y si es una esposa celosa.

Ante la directa consulta, la presentadora de ATV aceptó ser un poco celosa, pero aclaró que no es “enfermiza”.

“Yo pienso que sí soy celosa, pero no soy una celosa enfermiza. Yo siempre tengo idea de dónde está (su esposo) pero no es que él me diga que ‘yo estoy en tal sitio’ porque yo sé que él se ha ido a trabajar en la mañana y supongo que estará ahí. No tengo tiempo ni para llamar y sabemos que a la 1:30 p.m. vamos a almorzar. Entonces conversamos a través de mensajes”, explicó Medina.

“No estoy tratando de saber qué hace o con quién está. Yo creo que para que estallen tus celos, esa persona tiene que darte motivos” , añadió.

Finalmente, Magaly quiso aclarar que ella confía en su esposo y por ello no hay escenas de celos entre ambos.

“Si en una relación hay confianza, uno no tiene por qué tener celos. Los celos nacen de la desconfianza y de la inseguridad y soy la mujer más segura del mundo” , sentenció.

Magaly resalta su entrevista con Verónica y le envía ‘chiquita’ a la ‘Señito’

La ‘Urraca’ felicitó a Verónica por las vistas que realiza y resaltó que su entrevista logró más visualizaciones que el video en donde la periodista de América TV entrevistó a Gisela Valcárcel.

“La felicito a la Verónica tiene más 334.000 vistas, más que la entrevista que le hizo a Gisela. En un día ah, la de ella ya tiene dos meses”, expresó Medina entre las risas de su equipo de producción.

