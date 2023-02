¡SE ARMÓ! Anthony Aranda compartió videos del director de la Academia de Baile Montejo, donde trabaja, quien afirmó que en el informe de Magaly TV: La Firme se habría tergiversado sus declaraciones. El Activador de Melissa Paredes cuestionó el reportaje sobre el supuesto sueldo que recibe.

“¿Y ahora quién quedó como mentirosa, señora? Me parece fatal que utilicen a Dennis Montejo, un coreógrafo prestigioso, para editar videos y hacer mal. ¿Qué le he hecho a usted? Yo no entiendo. Si usted quiere hacer mal para beneficio de usted... Basta, deje de mentir, ya nadie en el Perú le cree. Cánsese” , manifestó.

Además, el bailarín afirmó que él mismo podría decirle cuánto gana, pero jura que Magaly Medina no sacaría esa información.

“Si tiene algo que preguntarme a mí, acérquense y dime cuánto gano, porque está loca por desprestigiar, y te puedo decir, obvio no lo vas a sacar porque no te conviene. ¿Quién quedó como mentirosa? Déjese de cosas, ya aburre”, sentenció.

Activador: ¿Qué pedido le hizo a ATV?

El último 22 de febrero, Anthony Aranda realizó un llamado a ATV luego que Magaly Medina dejó entrever que “era un muerto de hambre”.

“Señores de ATV sean más responsables y respetuosos con las personas, el hecho de permitir el maltrato y la difamación, promoviendo el odio, los hace co-responsables”, indicó.

