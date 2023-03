Magaly Medina ha descartado en más de una oportunidad que haya pasado por el cirujano para verse joven a sus 59 años y lo acaba de ratificar en la entrevista que le hizo Verónica Linares para su canal de YouTube; sin embargo, admitió que sí se ha hecho algunos ‘retoquitos’.

En la conversación con la periodista, la ‘Urraca’ detalló que mantiene su figura no solo con ayuda de nutricionistas, ya que no es suficiente, sino que también se realiza diversos tratamientos estéticos. “Pago máquinas”, precisó.

Además, admitió que se ha puesto glúteos cuando Verónica Linares se lo preguntó. “También lo he hecho, para eso está el hialurónico (…) ¿no te pones el tarrote no?” , explicó al referirse al tamaño que tiene su ‘totó'.

“Tampoco voy donde cualquier carnicero que te pone biopolímeros, tiene que ser sustancias como la grasa que vuelvan a reinsertarse”, precisó al indicar que busca buenos especialistas para que la traten, aunque sean caros.

Magaly Medina también confesó que apenas ve que su piel tiene celulitis se somete a tratamientos estéticos con aparatos especiales: “Voy a que me pongan encimas. Hay de todo ahora, la ciencia media y la estética ha avanzado tanto”.

La presentadora de TV admitió que es por eso puede usar hilo dental. “Siempre me pongo para la piscina y la playa porque puedo darme ese lujo. El día en que me ponga rolluda y celulítica, con la piel arrugada, de repente no la haga”, dijo.