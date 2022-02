Este lunes 21 de febrero se llevó a cabo la presentación de los primeros competidores de “Esto es guerra”, donde destacó Luciana Fuster, quien no pudo contener las lágrimas al revelar que atraviesa un difícil momento frente a las críticas y el bullying en su contra. Al respecto, Magaly Medina se pronunció en su programa.

En la reciente edición de “Magaly TV, la firme”, la presentadora de espectáculos señaló que “la victimización” es un recurso que suelen utilizar diversos personajes de la farándula cuando no tienen argumentos sólidos para defenderse. Además, aconsejó a la joven modelo.

“No solo ha lloriqueado en el programa, en sus redes sociales ha empezado una especie de campaña. La victimización es algo a lo que todos acuden cuando no pueden tener argumentos de defensas claros, concisos y fuertes”, señaló Magaly Medina.

“Luciana, te voy a decir algo que le dicen a los niños cuando son chiquitos y todavía no tienen edad para el raciocinio, pero hay que enseñarles y tus 23 años no son disculpa. Uno tiene que hacerse cargo de sus acciones, cada acción, cada error, decisión que vas tomando tiene consecuencias”, añadió.

Luciana Fuster denuncia que la insultan en la calle: “Son calificativos de la p... para abajo”

AFECTADA POR LAS CRÍTICAS

Medina también aconsejó a Fuster que sí se sentía afectada por las críticas tome acciones legales para cuidarse. “Si te sientes afectada por alguien que te está difamando, hiriendo tu honra, todos los artistas tenemos en nuestras manos armas para defendernos. Ahí está la vía legal si te sientes afectada... Luciana, guarda tus lágrimas porque en la vida vas a tener momentos más tristes, pesados y cargados que este”, dijo.

Por otro lado, Magaly Medina también comparó la situación de Luciana Fuster con lo que ella misma vivió en el pasado. Según dijo, si no tiene la fuerza necesaria para mantenerse, es mejor que no continúe en la televisión.

“No he ido por la vida, ni en los peores momentos, ni en la cárcel, ni cuando las campañas de demolición contra mí y mi programa eran terribles y casi mortales, jamás he salido a victimizarme. Esto es lo que quiero, aquí me quedo y llegué para quedarme. Lo siento, chiquilla. Si tu no tienes la fuerza y entereza para estar aquí, es mejor que cojas tus cosas y te vayas a tu casa”, sentenció.

