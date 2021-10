Magaly Medina saca las garras por su hijo tras acusaciones de Aída Martínez: “La pública soy yo”

La conductora de televisión Magaly Medina utilizó gran parte de un bloque en su programa “Magaly TV, la firme” para responder a las declaraciones de Aída Martínez, quien señaló que la presentadora no mantiene una buena relación con su hijo.

En la reciente emisión de su programa en ATV, la popular ‘Urraca’ negó que exista algún problema con su hijo. Además, señaló que respeta su vida privada y que no quiere que lo involucren en temas que no le corresponden.

“No le puedo permitir que se metan con una persona de mi vida, como mi hijo, a la que he cuidado tanto su privacidad. Acá la pública soy yo, la que saca los ampays soy yo, la comunicadora soy yo. Y así cuando lo defendí siempre como cuando estaba en la universidad y sus profesores despotricaban de mí, así lo separé de mi vida”, dijo Medina.

Magaly Medina saca las garras por su hijo tras acusaciones de Aída Martínez (Video: ATV)

“Ahora que es un adulto, él cuida su privacidad, la valora y yo respeto eso. Ella no sabe absolutamente nada de mi vida, en mis redes pongo lo que considero. Hay personas que van a la intimidad de mi casa, de mi hogar y de quienes nunca publicaré una sola toma. Igual con mi hijo, eso no quiere decir que yo tengo una mala relación con él, es mi hijo, es lo más valioso que la vida me ha dado y así lo seguiré protegiendo”, añadió.

MAGALY MUY INDIGNADA

Asimismo, le envió un mensaje a Aída Martínez por sus declaraciones en redes sociales: “Lo que acabas de decir es insultante, difamatorio y estás destruyendo reputación de personas que no tienen nada que ver con el trabajo que yo haga”.

Como se recuerda, Aída Martínez utilizó sus redes sociales para responder a Magaly Medina luego que en su programa hablara de su rol como madre.

