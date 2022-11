Magaly Medina lanzó, este martes, una edición especial por el aniversario número 25 de Magaly Tv La Firme. La urraca recordó sus mejores momentos en la televisión y resaltó que esta es su tercera temporada como Magaly Tv en ATV, un programa que volvió hacer pese a que en su momento, aseguró que nunca más haría espectáculos.

“No pensé volver a hacer jamás este programa cuando me retiré hace varios años. Dije que había terminado un ciclo del espectáculo para mí en la televisión. Lo hice los sábados por la noche cuando estaba en Latina y luego intenté hacerlo también en La Purita Verdad”, comentó la conductora.

En ese sentido, reveló que en el canal de San Felipe le impidieron que haga temas de farándula. “ Algunos que ya hacían espectáculos ahí se opusieron a que yo le pusiera ingredientes de espectáculos al magazine La Purita Verdad. Todas estas cosas yo nunca las he contado, para qué, pero sí hubo gente que me bloqueó cuando intenté hacer espectáculos allá ”, explicó la periodista.

Asimismo, agredeció que el dueño de ATV la convenciera para volver a trabajar en Magaly Tv. “Cuando me levantan el programa por una tontería en Latina, me lo levantan de manera horrible por tantos grupúsculos ahí que controlaban el canal y que no me querían ni en noticias ni en La Purita Verdad, es ahí cuando el dueño de ATV me convence de sacar del baúl al programa y aquí estoy”, añadió Magaly Medina.

Magaly Medina reveló que muchas personas en Latina se opusieron a que trate temas de espectáculos.

