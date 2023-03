Magaly Medina protagonizó una entrevista con la periodista Verónica Linares en su canal de YouTube, donde ‘La Urraca’ se refirió a Gisela Valcárcel, su enemiga televisiva.

En conversación con ‘La Linares’, la presentadora de ‘Magaly TV: La Firme’ explicó sus razones para no ser amiga de ‘La Señito’.

“Ella no sería mi tipo de amiga y yo el de ella. Siento de que no, yo la ahogaría ja ja ja. No la tolero, su disfuerzo no lo tolero” , dijo Medina.

“Creo que ahora nos ignoramos mutuamente... cada una en lo suyo. Somos las enemigas más históricas de la televisión”, agregó.

MAGALY ACEPTA LA TRAYECTORIA DE GISELA

En un momento de la entrevista, Magaly reconoció que Gisela se ganó su trayectoria en la pantalla chica y nadie se lo quita.

“Tratando de ser un poco justa con ambas, creo que no ha surgido una figura tan grande como ella y como yo en los últimos años” , dijo ‘La Urraca’.

“Somos personas icónicas en la televisión... acá las dos estamos en el mismo nivel, las dos hemos sobrevivido y somos las dinosaurios de la televisión, como quieran llamarlo”, sentenció.

