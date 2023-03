Magaly Medina se refirió a la boda de Isabel Acevedo ‘Chabelita’ y Rodney Rodríguez en la reciente edición de su programa. ‘La Urraca’ dijo que el ‘electricista’ sí estaba decidido a casarse con la bailarina y no como el cantante Christian Domínguez, que aún no contrae matrimonio con Pamela Franco.

“‘Chabelita’ le ganó a Christian Domínguez y a Pamela Franco. Cuando una pareja se quiere casar, se casa y punto. Esta fue una boda sencilla, donde solo fue la familia, unos pocos amigos y no necesitarn un dineral. Cuando una persona se quiere csar, se casa. Nada que primero ‘tenemos otros proyectos’”, comentó Medina en la reciente edición de ‘Magaly TV: La Firme’.

MAGALY HALAGA LA SEGURIDAD DEL ESPOSO DE ‘CHABELITA’

En otro momento, Magaly llenó de halagos a Rodney Rodríguez por no ser un acomplejado y tener mucha seguridad de su estatura, pese a que su esposa es más alta.

“Lo bueno del Chato Rodney es que no es ningún acomplejado y no usó plataformas y a él no le interesa que ella parezca de dos metros y que él se vea más chiquito. Él no sabe bailar, pero lo intenta y baila. Él no es ningún acomplejado” , opinó.

“Un hombre que no es acomplejado, no le importa nada y le gusta que la persona que está a tu costado se luzca. Parece que ‘Chabelita’ le lleva dos cabezas. El Rodney bien seguro de sí mismo, eso me gusta de ese Chato. Además tiene correa, aquí le decíamos electricista y él se vacilaba”, concluyó.

