Magaly Medina fue entrevistada por Verónica Linares en su canal de YouTube, donde ‘La Urraca’ fue consultada por sus enfrentamientos con distintas figuras del espectáculo., como sus dimes y diretes con la conductora Melissa Paredes.

LEE TAMBIÉN: Hija de Nílver Huárac viaja a El Salvador para representar al Perú en el Miss Mesoamérica 2023

En conversación con ‘La Linares’, la presentadora de ‘Magaly TV: La Firme’ dejó claro que ella considera a Paredes como una bataclana, un calificativo que no fue del agrado de Verónica Linares, quien salió en defensa de la conductora de ‘Préndete’.

“Pero ella no es una bataclana, ella es conductora de un programa. ¿Acaso ella baila?” , dijo Linares de manera tajante.

Ante la respuesta de Verónica, la conductora de ATV trató de justificar su calificativo. Según dijo Magaly, ella considera bataclana a Paredes porque le quitaron su corona del Miss Perú Mundo (2012) por su sesión fotográfica en ropa interior.

“Mira los orígenes de por qué le quitaron la corona (del Miss Perú Mundo). Por sus poses de bataclana. Hay diferencia entre posar (con ropa interior) con fineza y con elegancia o hacerlo con vulgaridad”, comentó.

Linares no se quedó callada y volvió a insistir en que no tiene nada de malo en que las modelos posen en ropa interior y ello no las hace bataclanas.

“Sus fotos eran de ropa interior y nada más” , refutó la conductora del noticiero de América TV.

Magaly resalta su entrevista con Verónica y le envía ‘chiquita’ a la ‘Señito’

La ‘Urraca’ felicitó a Verónica por las vistas que realiza y resaltó que su entrevista logró más visualizaciones que el video en donde la periodista de América TV entrevistó a Gisela Valcárcel.

“La felicito a la Verónica tiene más 334.000 vistas, más que la entrevista que le hizo a Gisela. En un día ah, la de ella ya tiene dos meses”, expresó Medina entre las risas de su equipo de producción.

VIDEO RECOMENDADO

Reacción de Micheille cuando le dicen que es la verdadera sugar mami