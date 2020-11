Por: Lady Gamarra

Janet Barboza no tardó en responderle a Magaly Medina, quien la calificó de ‘bataclana sin talento’, ‘segundona’ e incluso advirtió con demandarla.

“Cuando estaba enferma del Covid, me acusó de haber contagiado a un chofer, que según ella (Janet), trabajaba para mí y murió gracias a que lo había contagiado. Me acusó de haberlo matado, me acusó de asesinato. Dice sandeces, me dice ‘ayayera’ del gobierno, yo no le sobo los pies absolutamente a nadie. Soy amiga de muchos políticos, como amiga de muchos empresarios y NN, pero eso no quiere decir que comparta sus posiciones políticas. Deslizas las cosas tan ligeramente y eso no lo voy a tolerar, así que ya sabes, Janecita, cuál es el siguiente paso”, expresó Medina en su programa.

Janet, Magaly te criticó duramente...

Siempre tiene ese recurso mediocre y barato de decirle a todo el mundo ‘bataclana’. La mujer tiene más de veinte años en televisión, para referirme a ella ya se me hubieran ocurrido mil ideas, empezando por mentirosa. Es una persona repudiada y abusiva. Ahora me está acusando de afirmar que ella contagió a una persona de Covid y lo único que hice fue ‘retuitear’ una noticia que salió en un diario.

Medina deslizó que te demandaría, ¿tienes miedo?

¿Cree que me va a atarantar? Que dé su paso, que también daré el mío, aquí la espero, porque me está acusando de algo gravísimo, de decir que ella mató a una persona, jamás lo dije y tengo cómo demostrarlo. Es lamentable que una mujer llegue así a la tercera edad y mienta impunemente. Estaré feliz y contenta de ponerle el ‘pare’ porque es lo que necesita, por tanto abuso.

Magaly Medina y Janet Barboza se pelearon en vivo. (Magaly Tv. La firrme)