Magaly Medina celebró su programa de aniversario este martes 1 de noviembre recordando algunos de sus más comentados programas, entre los que figura su encuentro con Rodrigo González. La urraca resaltó la edición en la que se animó a interpretar un rap con el conductor de Willax hace varios años, cuando todavía conservaban su amistad.

En ese sentido, calificó al popular Peluchín como una ‘estrella’, pese a sus últimos enfretamientos por el rating en las últimas semanas. “Lo recibimos como estrella, es cierto porque lo es, en otro programa, en otro canal, pero lo es. Hay público para todo el mundo” , dijo la conductora de Magaly Tv La Firme.

MAGALY LE HACE ACLARACIÓN A RODRIGO GONZÁLEZ

Luego de recordar su encuentro, Magaly Medina aprovechó el momento para aclarar que no ha vetado a nadie de ATV. “En este canal yo no le cierro las puertas a nadie, porque no es mi canal, este canal tiene dueños, hay ejecutivos que deciden las pautas. Yo puedo tener un momento de engreimiento y decir ‘fulano no quiero que entre’, pero si acá el dueño del canal decide traer a perico de los palotes, está en todo su derecho de hacerlo”, acotó la periodista.

En ese sentido, aseguró que solo es una empleada y que la querrán siempre y cuando siga teniendo audiencia y auspiciadores. “Mientras este programa sea exitoso no querrán, porque así funciona la televisión, desgraciadamente el rating lo marca todo, de eso depende que la gente nos auspicie”, agregó.

Finalmente, Magaly Medina se mostró agradecida por competir con otros programas. “La competencia estará ahí siempre y la gente como yo, que siempre compite, compito hasta con mi sombra, no por algo me dicen ‘animal televisivo’”, concluyó la conductora de espectáculos.

Magaly Medina le dedicó unos minutos de su programa de aniversario a Rodrigo González y aseguró que siempre le gustará competir.

