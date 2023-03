Magaly Medina no tuvo piedad al opinar luego que se dio a conocer que Melissa Paredes no renovó contrato en ‘Préndete’, programa de Panamericana Televisión.

‘La Urraca’ calificó de vergonzosa los puntos de rating que registraba ‘Préndete’, teniendo a Melissa como presentadora.

“Si ella está apelando cuáles son las razones de su salida, pues es fácil y simple, el día que a alguien se le ocurrió la descabellada idea de traerla a un programa en las mañanas, ahí se jugó todo por el todo y con toda la publicidad que le hicieron tuvo 0.0 puntos de audiencia. Esa es una cifra vergonzosa y si un día llego a hacer esos puntos, antes de eso me voy por dignidad y por ética”, comentó Magaly.

“No hay nada peor que uno no reconozca que el púbico te dio la espalda. A ella no la saqué yo, y no la sacaron sus vecinas, a ella la sacó el publico” , sentenció.

Melissa Paredes anuncia su salida de Panamericana TV

Melissa Paredes se despidió este miércoles 8 de marzo de la conducción del programa ‘Préndete’ en Panamericana TV. En medio de su magazine EN VIVO, la modelo confirmó lo que Rodrigo González ‘Peluchín’ había revelado: su no renovación de contrato.

“Si bien es cierto mi contrato termina el viernes 10 de marzo, es verdad que se me iba a renovar, pero se tomó una decisión que ya no. Sus razones tendrán y se respeta , yo estoy agradecidísima con ustedes por haberme recibido de esta manera tan bonita”, dijo.

“Me llevó el mejor recuerdo, el mejor cariño. Hay decisiones más allá que escapan de mis manos y me imagino que de la producción que sí querían que me quede . La televisión sigue”, añadió.

