Magaly Medina hizo un alto en su programa para reclamar airadamente por el ‘robo descarado’ del material que su espacio de espectáculos produce todos los días. La ‘Urraca’, aunque no quiso decir nombres, aseguró que la competencia “agarran, desvergonzadamente, todo el trabajo que a mis reporteros les ha costado sangre, sudor y lágrimas y llenan sus programas de manera inescrupulosa, usando material que es nuestro”.

“Cuesta muchísimo esforzarnos y tratar de que usted tenga todos los días la mejor información, por eso como directora periodística de este programa, que parezco maestra de escuela y soy totalmente fastidiosa y pido siempre lo mejor y les exijo el máximo del esfuerzo a la gente que trabaja conmigo, como me exijo yo, y a nombre de mi producción me enoja y me indigna cuando otras producciones ociosas, sin creatividad, que tiene equipo y se jactan de tener plata, que le dan todo y; sin embargo, esperan mi programa y agarran desvergonzadamente todo el trabajo que a mis reporteros les ha costado sangre, sudor y lágrimas y llenan sus programas de manera inescrupulosa, usando material que es nuestro, de este programa”, dijo Magaly antes de presentar la nota que tenía preparada sobre el tema de Sheyla Rojas .

“Otto hizo un gran esfuerzo por convencer a Sheyla Rojas y su amiga y le contaran estos detalles del que ustedes se enteraron. Hoy día he visto que un programa de TV llena su programación, llena con la frescura de una lechuga sacando todos nuestros y cada uno de los audios sacados acá. Eso es algo que no se hace, es algo que sobrepasa toda ética, porque creo que la competencia sirve a todos para incentivarnos para competir limpiamente, transparentemente, pero así mi queja es pública porque no me gusta que me roben las notas de este programa”, indicó la periodista.

Magaly Medina molesta con programa de Rodrigo González | Trome | Video: 'Magaly Tv: La Firme'

COMPETENCIA LIMPIA

En otro momento, el enojo de Magaly Medina se desbordó y pidió a los otras producciones a competir limpiamente y que mande a la calle a sus reporteros para conseguir su material y no “robar” el de otro programa.

“Si quieren competir, esfuercen a su equipo, salgan a la calle y así jáctense de ser un programa de espectáculos, pero después no, estoy bien indignada por eso. Trato de que mis noticias vengan de aquí, de mis reporteros, conseguida por nosotros, así me siento orgullosa del trabajo que hago, orgullosa de ser los líderes del espectáculo, pero cuesta mucho trabajo”, agregó.

“Ahorita estoy agotada, todo el día metidos acá, no tenemos vida, no tenemos casa, pasamos más horas en este canal, eso implica ser líderes, es mucho trabajo, pero no me estoy agarrando de ‘mujeres al mando’ de su reportaje, el otro programa me agarro todo como si a mí me hubiera costado trabajo. Eso lo quiero poner en consideración de ustedes, público que al que respeto y por el que jamás me robaría los audios e imágenes de otros programas”, finalizó.

¿POR QUÉ SE MOLESTÓ MAGALY?

En la edición del viernes 26 de febrero, el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, ‘Amor y Fuego’, su producción tomó todos los audios de la entrevista exclusiva que había tenido el reportero de Magaly Medina en exclusiva y la producción del espacio de Willax no consignó el crédito de ‘Magaly TV: La Firme’. Ni siquiera los conductores del programa mencionaron que la entrevista había sido dado al canal de la competencia.