INDIGNADA. Magaly Medina volvió a cuestionar a la legisladora de Fuerza Popular, Tania Ramírez, conocida como la “congresista tiktokera”, esto luego de grabar en TikTok en un ambiente del Parlamento.

La ‘urraca’ sacó su artillería luego que la congresista realizara un video diciendo que le “tenían envidia”. “Quién le va tener envidia a esa mujer (…) Estos que llegan de improvisados y no le estoy faltando el respeto a ninguna investidura”, manifestó.

Además, la conductora de TV indicó que no se explica cómo Tania Ramírez llegó al Congreso. “Mujeres como esta no se ganan el respeto, no sé cómo las eligieron ¿las eligieron en un sorteo? ¿Se lo regalaron en una rifa? No sé cómo llegaron a ser congresistas”, indicó.

Magaly no se explica cómo la congresista tiktokera logró su curul

Magaly Medina sobre tiktokera Tania Ramírez: “Deberíamos botarlos”

En la víspera, Magaly Medina catalogó de “circo” el actual Parlamento y criticó a la legisladora por grabar en las instalaciones de ese poder del Estado.

“No está mal que haga un TikTok, pero en su casa, al Congreso se va a trabajar. Con un país que acaba de tener conflictos sociales, que ha habido muertos, que la gente todavía está yendo al mercado y encontrando todo carísimo, que este país está desbaratándose a pedazos, la mujer es tan inconsciente y tan fuera de la realidad que se dedica a hacer TikToks”, acotó la periodista.

