Magaly sobre Reinas del Show: “Korina, tú te llevas esa corona sí o sí, no necesito leer el tarot”

NO NECESITA UNA BOLA DE CRISTAL. Magaly Medina está convencida que la ganadora de las ‘Reinas del Show’ ya tiene nombre. Según dijo la popular ‘urraca’, Korina Rivadeneira no tiene competencia en el reality porque ninguna de sus compañeras sabe bailar.

“Antes que termine las ‘Reinas del Show’, ya todos sabemos que ella va a ganar, como antes que termine ‘El Artista del Año’, ya sabíamos que Jossimar iba a ser el ganador de ese programa... Korina tú eres la favorita”, dijo Magaly.

La conductora aseguró que, a pesar de que la esposa de Mario Hart no haya entrenado en los últimos meses, no importa porque personajes como Jossmery Toledo, Paula Manzanal, Janeth Barboza no son rivales en la pista de baile debido a su débil performance.

“No hay competencia Korina, tú te llevas esa corona sí o sí y no necesito leer el tarot, ni mirar una bola de cristal para decirlo, es tan sencillo”, sentenció.

Magaly Medina aprovechó en criticar, una vez más, al programa de Gisela Valcárcel. Lo tildó como “una parodia” este antiguo formato pues no es como las anteriores versiones que sí daban que hablar.

“Su programa se ha convertido en las Reinas del Chongo porque realmente lo es, es una parodia, no es un programa como el que hacía antes”, dijo.