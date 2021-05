Magaly Medina anunció el fin de su matrimonio con Alfredo Zambrano días antes de su cumpleaños. Aunque no dio muchos detalles de las razones de su separación, la conductora de TV solo dio un escueto comunicado en el que señala que su relación con el notario llegó a su fin. “Con la misma transparencia con la que noche a noche, desde hace muchísimos años entro a sus hogares, hoy día yo quiero hacer una comunicación en tono personal. Esta es una decisión bastante pensada por mí, con mucho detenimiento y bastante razón y he decidido separarme de mi esposo y terminar mi matrimonio, poner fin a mi matrimonio”, dijo la periodista algo melancólica.

“Debo enfatizar que para el conocimiento de todos y para que esto no se preste a especulaciones que aquí no hay terceras personas ni de mi parte ni de su parte y lo que deseo es que Alfredo encuentre la felicidad en el camino que se le viene y creo que él es lo mismo que desea para mí”, sostuvo en ese entonces

De acuerdo a fuentes de Trome, el detonante de esta ruptura se dio por una fuerte discusión en la que cada uno expuso sus puntos de vista sin llegar a un acuerdo, razón por la que el notario dejó el hogar conyugal y viajó al exterior con su hija y sobrina.

Sin embargo, tras este anuncio, Magaly decidió lucirse más en redes sociales, mostrarse más ‘femme fatale’ que nunca , en clara alusión que ahora con su soltería está más que feliz y como una indirecta a su ex, pero en las últimas semanas algo cambió en la rutina de Medina Vela, pues al inicio viajaba a Miami como parte de su trabajo y ahora lo hace de puro placer, ya que ahí no solo está lejos de las cámaras de los paparazzis peruanas, sino que aprovecha para poder irse de ‘shopping’, reunirse con sus amigos y ver asuntos relacionados a su entorno privado.

¿MIAMI, LA CIUDAD DE LA RECONCILIACIÓN?

Aunque ella ha negado que se reconciliará con Alfredo Zambrano, incluso, le aclaró a Rodrigo González que eso no ha pasado ni pasará, el último martes Daniela Darcourt la puso en aprietos y dio algunas pistas de lo que podría estar pasando con ella y su notario cantante. La cantante dejó sin palabras a la ‘Urraca’ luego de la pusiera en evidencia la verdadera razón de sus constantes viajes a Miami, al parecer para encontrarse con su aún esposo Alfredo Zambrano, quien estaría acercándose y a la espera que se puedan dar una nueva oportunidad.

Las indirectas entre la salsera y la periodista estuvieron a la orden, ya que Magaly quiso preguntarle más sobre su vida privada, pero la cantante otra vez la mandó al desvío y se propuso a revelar todo

“Lo bueno es que yo puedo decir que hay magia, que existe magia, ya no poder decir que probablemente todo lo nuestro haya terminado”, sostuvo Daniela en alusión a la canción que cantó con Alfredo Zambrano.

“Por eso se los dejo de tarea, probablemente todo haya terminado, después pueden decir a la señora Magaly Medina por DM qué va a hacer el viernes en Miami”, aseguró la artista dejando sin palabras a la periodista de espectáculos.

“SIGO SOLA”

Tras esta entrevista, Magaly tuvo que salir a desmentir nuevamente una reconciliación con su aún esposo . Aclaró que sigue sola y que su viaje a Miami no es para reencontrarse con Alfredo Zambrano. “Creo que se malinterpretó lo que ella dijo, incluso lo comentamos cuando vimos lo que había rebotado en redes sociales. Daniela me vacilaba porque sabía de mi viaje, pues cuando voy para allá me reúno con mis amistades y la paso bien. Me estoy integrando nuevamente, Miami es una ciudad que me da mucha paz, pero no me voy a ver con mi esposo allá, mi vida continúa, sigue, pero sola. Tampoco voy a viajar con él, que eso quede clarísimo, no tengo nada con él”

Sobre una posible reconciliación o divorcio, Magaly Medina dejó dudas: “No sé. El tiempo decidirá . Yo sigo para adelante, nuestra vida es tan corta que hace mucho tiempo decidí no parar por nada ni por nadie, sigo mi camino. En la vida vinimos par ser felices y si no encuentras estabilidad o felicidad en una relación vas para adelante, en algún momento la encontrarás. Soy una enamorada de la vida y del amor, soy una romántica incurable, creo en las historias de amor y si una historia de amor se cerró para mí, pues se abrirá otra, así es la vida, cuando menos de te lo imaginas las cosas pasan y siempre es por algo bueno, porque la vida te quita, pero también te da”.

MIAMI DE SHOPPING Y AMIGOS

Desde que se conoció sobre sus constantes viajes a Miami, Magaly Medina ha sido clara en indicar que lo hace para encontrarse con sus amigos, ir de shopping y disfrutar de unos momentos con ella misma, ya que es más que seguro que la soledad de su residencia en La Molina podría traerle recuerdos. Hoy, precisamente estuvo almorzando en un exclusivo restaurante peruano y de reencontró con un empresario.

La ‘Urraca’ sabe que su vida es de interés de sus seguidores, pero ella misma decidirá si se dará una nueva oportunidad con Alfredo Zambrano o cada uno dejará su amor en el olvido y caminar destinos diferentes.

