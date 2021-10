Magaly Medina tiene un estilo que le ha generado mucha popularidad y rating a lo largo de su carrera en televisión. Su franqueza y carácter fuerte han hecho que protagonice varios enfrentamientos con personajes de la farándula de Chollywood, aunque también tiene peleas con estrellas de talla internacional. A continuación te traemos las peleas más fuertes de la urraca en la tv.

Magaly vs. Aída Martínez

La más reciente de las peleas de la conductora de Magaly Tv La Firme fue con Aída Martínez, quien habló de la relación que mantiene la pelirroja con su hijo Gianmarco. La periodista no toleró que mencionara a su familia y la llamó ‘gentuza’, ‘mujerzuela’ y hasta puso en duda su reputación al insinuar que ejercería la prostitución.

Magaly vs. Susy Díaz

Magaly tuvo un fuerte encuentro con Susy Díaz hace unas semanas, cuando la rubia vistitó su set para hablar de la denuncia por agresión en contra de su ex Walter Obregón. La popular ‘Chuchi’ desató la ira de la urraca cuando defendió al ‘principe de Huarmey’ y se fue con todo en contra de su entonces pareja, quien aseguró que la golpeó. “Yo te dije que prepararas los cachetes’, dijo la excongresista generando la indignación de la conductora.

Magaly vs. Andrea Montenegro

En 2011, Andrea Montenegro llegó el set de Magaly Medina pero su visita no terminó nada bien. “Gracias por la entrevista y por hacerme el cherry”, dijo la actriz desatando la ira de la urraca. “Entonces qué diablos haces acá, por qué no te largas... si te obligan a venir, lárgate”, contestó la periodista. “Muy mal, esa actitud es pésima”, dijo Andrea mientras se retiraba.

Magaly vs. Lucho Cáceres

Magaly Medina se metió en un problema legal con Lucho Cáceres por tildarlo de ‘basura’ y ‘escoria’ en 2020 luego que él dijera que se había resocializado tras estar en la cárcel.. “No pierdo mi tiempo en escoria, en basura, yo no meto mi mano al desagüe, quédate en el basural de donde saliste Lucho Cáceres”, dijo la urraca en aquel momento. El actor no se quedó de brazos cruzados y la denunció por injuria y difamación agravada.

Magaly vs. César Ritter

En 2008, Magaly Medina difundió imágenes de César Ritter en estado de ebriedad. En esa oportunidad, el actor arremetió contra las cámaras de la urraca con golpes y escupitajos. Más tarde, el intérprete aseguró que había llegado a odiar a la urraca.

Magaly vs. Alfredo Ádame

En 2020, Magaly Medina y Alfredo Ádame se enfrentaron en vivo y la urraca calificó de misógino al mexicano. En medio de la pelea, la periodista le pidió que no le falte el respeto y aseguró que la trataba a ella como trató a Laura Bozo y a su esposa. “Yo no soy una mujer pobrecita, no necesito de su dinero, no soy su exesposa”, arremetió la pelirroja.

Magaly vs. Tony Rosado

Magaly Medina y Tony Rosado mantienen una conocida rivalidad desde 2019, cuando la urraca criticó al cantante por incitar a la violencia contra las mujeres en sus conciertos. El intérprete no se quedó callado y le envió un fuerte mensaje a la periodista, que hizo que ella también pensara en denunciarlo.

Magaly vs. Servando y Florentino

En 2008, Servando y Florentino visitaron el set de Magaly Medina, luego de la tragedia en la feria del hogar durante un concierto de los venezolanos, donde murieron cinco de sus fans. La urraca se indignó y no toleró la actitud de los cantantes, quienes se retiraron del set enfurecidos.

Magaly vs Tilsa Lozano

En 2015, Tilsa Lozano visitó el set de Magaly Medina en Latina y calificó su trabajo como ‘televisión basura’. La colita le dijo a la Urraca que, al igual que Ferrando, denigraba, insultaba y denigraba a las personas, desatando su cólera.

