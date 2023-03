Yahaira Plasencia se convirtió en blanco de duras críticas al señalar en una entrevista que es la única cantante que hace salsa en el Perú. Magaly Medina se sumó al cargamontón y no tuvo reparo en llamar desubicada a la “engreída” del productor Sergio George.

“ Yahaira es una desubicada, ella anda diciendo que es la única salsera peruana. ¿Cómo vas a decir eso? Fastidia a otros buenos talentos que cantan mucho mejor que ella acá, como Amy Gutiérrez, Daniela Darcourt, Kate Candela, hay tantas buenas cantantes acá y la única mala cantante es ella”, comentó ‘La Urraca’.

Medina le recordó a Plasencia que en el Perú existen muchas salseras talentosas que tienen buena recepción del público internacional.

“ No eres la única peruana que hace salsa aquí, hay muy buenas salseras y eso es ser egoísta al decir que en tu mercado no tienes competencia y sí la tienes ¿Cómo llegaste a Premios Lo Nuestro no lo sabemos, lo cierto es que acá sí hay talento, algo que tú no tienes”, sentenció.

Yahaira aclara por qué dijo que era la única mujer peruana que hace salsa

Yahaira Plasencia está en medio de la polémica tras las declaraciones que brindó a un medio internacional, donde afirmó que era la única cantante peruana haciendo salsa. Sus comentarios desencadenó una ola de comentarios en contra de ella.

Plasencia no se quedó callada y en sus stories de Instagram publicó un video en el que negó que haya intentado minimizar a sus colegas.

“Hola, chicos. La verdad es que no suelo aclarar ningún tipo de noticia que salga sobre mí, pero creo que esta si es necesario hacerlo por el respeto, el cariño y la admiración que le tengo a cada una de mis colegas, de todas las mujeres que vienen haciendo salsa en el Perú” , se le escucha decir al inicio del clip.

“Cuando yo me refería a que soy la única mujer haciendo salsa, me refería a la terna a la que estaba nominada, porque ustedes pudieron ver que eran puros hombres. Entonces yo me refería a eso” , remarcó.

