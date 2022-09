Patrick Llamo se confesó con Trome y reveló varios detalles del trabajo de Magaly Medina con su equipo del famoso programa de espectáculos. El productor Magaly Tv La Firme calificó a la urraca como un ‘animal televisivo’ y aseguró que es muy exigente con sus compañeros.

Según Patrick, la periodista no tolera cuando alguno de sus trabajadores se relaja y que ella misma trabaja todo el día. “Entra a las 10 de la mañana, participa en la creación del programa, se va a almozar, regresa a las 4 de la tarde y se queda hasta el final” , acotó.

En ese sentido, aseguró que Magaly corrige las notas del espacio televisivo y hasta entra a la isla de edición a monitorear el trabajo de su equipo. “Ella es el último filtro”, indicó.

Además, dice que la urraca ama salir a la calle a cubrir sus propios informes, por lo que estuvo muy contenta cuando tuvo que salir para entrevistar a los políticos en campaña electoral hace algunos años.

Por otro lado, negó que la conductora de Magaly Tv La Firme sea un ogro y que hay mucha fantasía en torno a su personalidad porque cuando se trata de un personaje público ‘todo se sobredimensiona’. “La ley es que Magaly no perdona a nadie” , aseguró.

LA DIFERENCIA ENTRE URRACO Y CHACAL

Patrick Llamo aclaró cuál es la diferencia entre los famosos colaboradores de la urraca, que trabajan incansablemente para lograr los populares ampays del programa. “Para que la gente sepa, ‘urraco’ es el reportero y ‘chacal’ es el que sale a hacer el ampay”, explicó.

AMPAYADOS LE PIDEN A PRODUCTOR DE MAGALY QUE NO PUBLIQUE AMPAYS

El productor de Magaly Tv La Firme también reveló que muchos ampayados se comunican con él para suplicarle que no saque a la luz sus ampays. “Suelen decir ‘me vas a cag...’, pero yo siempre les digo ‘si grabo el asesinato, no me convierte en asesino, sino en testigo’”, dijo en entrevista con Trome.

CARLOS VÍLCHEZ NO CAE CON MAGALY

Finalmente, Patrick Llamo contó que el único personaje de la farándula peruana que aún no ha sido el protagonista de un ampay es el famoso actor cómico Carlos Vílchez. “Siempre tenemos información de él, pero no se da, pero sabemos que lo vamos a encontrar” , indicó.

