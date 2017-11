Magdyel Ugaz y David Villanueva serán pareja en telenovela Colorina

‘Es la historia de una mujer a la que el dolor no la achicó, sino la hizo más fuerte”, dice Magdyel Ugaz sobre su personaje en ‘ Colorina ’, telenovela que se estrena el próximo mes por América Televisión.



“Creo que cuando veamos a esta mujer podemos decir: ‘sí, pues, a veces uno hace las cosas y tiene un por qué’. Es una historia fuerte, potente y también tiene su toque de comedia”, agregó Magdyel Ugaz.

Por su parte, el actor David Villanueva, quien dará vida a ‘Luis Carlos’, contó que este es un personaje que es diferente a los que interpretó anteriormente.



“Es todo lo inmaduro que no tenían los demás personajes que hice. Fui padre, tenía responsabilidades, en este caso, es un chico que le ha ido bien en la vida y de pronto sucede una desgracia, no estaba preparado para asimilarlo. Es un personaje que madurará a golpes”, manifestó David, quien añadió que tiene muy buena ‘química’ con Magdyel.









