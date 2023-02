Santi Lesmes dijo que está feliz de trabajar con Maju Mantilla en ‘Arriba mi gente’, en Latina.

“Comencé a trabajar en televisión junto a Maju en el programa ‘Al aire’ y seguimos llevando entretenimiento, junto a ella es un placer y honor. Maju es la persona perfecta como complemento para mí, nos conocemos y manejamos el mismo código con solo mirarnos. Estoy realmente feliz”, sostuvo el conductor.

¿El rating subió con la llegada de Maju?

No me gusta hablar de cifras, lo importante es llevar propuestas a la audiencia y que estén contentos. No hay ningún programa tan completo como ‘Arriba mi gente’.

MAJU LE GANÓ A ETHEL EN EL RATING

El pasado jueves 2 de enero, Maju Mantilla no pasó desapercibida en su debut como la nueva conductora de “Arriba mi gente”, programa que se emite por la señal de Latina Televisión.

La presentación de la exMiss Mundo ayudó a que el matutino de Latina supere el rating a “América Hoy”, conducido por Ethel Pozo, según informó Samuel Suárez a través del portal Instarándula.

En la grafica que ‘Samu’ compartió de la página ‘Rating Show Perú’ se observa que “Arriba mi gente” logró colocarse arriba del magazine de América TV en varios momentos de la mañana.

“‘Maju hizo que suban?” , preguntó por interno Samuel en la página encargada de ver las cifras . “Es por expectativa creo, luego bajara Latina. Ayer América Hoy hizo 4.9, horror, está bajando. Bajo los 6.6 de Federico Salazar”, explicó una colaboradora de la pagina de audiencias.

A través de su perfil de Instagram, Maju compartió una fotografía en la que se luce junto a sus nuevos compañeros de conducción y en su mensaje agradeció por la oportunidad que le dieron.

Tras su post, sus seguidores recurrieron a los comentarios para desearle lo mejor en su nueva etapa en la TV. “Adoré el programa”, “Majito tú brillas donde sea”, “Maju bella”, “Por fin tres personas con modales”, “Buenos conductores, ahora sí veo Arriba Mi Gente”, “Felizmente no está Tulicienta y Rondón”, “Buen grupo, ahora sí acertaron con Maju”, fueron algunos de los comentarios que recibió la exconductora de “En boca de todos”.

