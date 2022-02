La salsera María Grazia Polanco tiene deseos de enamorarse, casarse y convertirse en madre, pero aclaró que por el momento está soltera y descartó que pueda haber un ‘remember’ con su colega Álvaro Rod. Además, anunció que dentro de poco, con la orquesta ‘Bembé', presentará un nuevo tema.

¿Qué es el amor María Grazia?

Es el sentimiento más hermoso que puede existir, son todos los sentimientos positivos que existen.

El amor eros, de pareja ¿Cómo va?

En este momento no tengo pareja, pero sí muchas ganas de enamorarme, casarme y tener hijos.

Tener hijos es una gran responsabilidad...

Lo sé, pero siempre he tenido ese espíritu maternal, siempre he querido ser mamá.

¿Qué edad tienes?

27. años. Me veo como mamá a los 30, máximo a los 32.

¿Te gustaría tener dos o un hijo?

Dos de frente, porque estoy segura de lo que quiero y si no se da; uno primero y después de dos años el otro bebé.

¿Producción natural o con ayuda científica?

Producción natural, ahora si no encuentro un buen hombre y un buen padre, porque quizás como pareja puede que no funcione, pero la idea es que sí sea un buen papá, es lo que más me preocupa. Las cosas no pueden funcionar, pero puede ser un buen papá para toda la vida.

Claro es un vínculo que jamás se va a romper

Así es y yo ya estoy planificada, ya me veo con mi pancita .

RESPETO A ÁLVARO

Cambiando de tema, sorprendió saber que tuviste una relación con el salsero Álvaro Rod.

Sí, todo el mundo se sorprendió hasta yo me sorprendí cuando me preguntaron porque nadie lo sabía. Me pegunté quién lo contó si lo sabíamos los dos. Y sí, tuvimos una relación de muy jóvenes y es una persona que yo quiero muchísimo, ahora somos grandes amigos y no deja de ser una persona muy importante para mi vida y él lo sabe, nos tenemos mucho cariño y nos respetamos mucho.

¿Y no hay posibilidad de un ‘remember’?

No, ya no. Ahora somos muy buenos amigos y como es la vida, ahora hacemos música juntos. Nos conocemos de toda la vida, desde adolescentes y sí tuvimos una relación, estuvimos primero una vez, luego otra vez y otra vez y así fue hasta los 16 años, pero lo quiero mucho. Es un gran amigo y le deseo lo mejor.

No descartas ser solista

En un futuro, pero en este momento estoy contenta en Bembé, me siento parte del equipo y pronto vamos a presentar una nueva canción.

‘IDAS Y VENIDAS’

En tanto el cantante Álvaro Rod se presentó en “El reventonazo de la Chola” y sorprendió a más de uno al revelar que mantuvo una relación sentimental con su colega María Grazia Polanco.

”Tuvimos una relación, en realidad de idas y venidas”, agregó María Grazia, que se encontraba a su lado durante la inesperada confesión.

Rod sostuvo que ambos se conocen desde muy pequeños, ya que eran vecinos en el distrito de Chorrillos.

