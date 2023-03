¡SE FUE AL PISO! María Pía Copello compartió en Instagram la terrible caída que sufrió mientras grababa un video para sus redes sociales. La conductora de ‘Mande quien mande’ explicó que producto del accidente quedó con la rodilla lastimada.

“Me he caído horrible, me he hecho una herida en la rodilla que ahora les voy a mostrar, todo por ustedes”, manifestó en Instagram.

Tras ello, mostró la herida en la rodilla y publicó el preciso momento de la caída. En las imágenes se puede ver a la conductora caminando con un bikini y unas aletas para nadar.

Su equipo reacciona rápidamente y le pregunta si todo esta bien, pero María Pía continúa en el piso mientras se sostiene la pierna.

María Pía triunfa en redes sociales

La conductora de TV es una de las figuras peruanas que se han enfocado en contenido para redes sociales como videos y challenge de bailes.

Su éxito es tal que, en el 2022, se animó a dictar un curso para creadores de contenido y cómo trabajar en redes como TikTok e Instagram.

