La cantante y conductora de “Mujeres al mando”, Maricarmen Marín, sorprendió a sus seguidores al revelar detalles poco conocidos de su embarazo como: el momento en el que se enteró que iba a ser madre e incluso si planea tener otro bebé.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la presentadora del matutino de Latina Televisión respondió algunas preguntas de sus seguidores, quienes celebraron su embarazo y le hicieron varias preguntas al respecto.

“Un sábado que estábamos haciendo programa en vivo de ‘Yo Soy Perú’ me sentí mal, con el cuerpo cortado. Me asusté y me hice una prueba COVID-19 y dije: ‘por si acaso me hago una de embarazo’”, señaló Marín.

“Súper archi planeado... Nace en diciembre, parece que la primera quincena, pero todavía no tenemos una fecha exacta (para la llegada de su bebé)”, añadió en sus respuestas la intérprete de “La Copita”.

Maricarmen Marín se refirió a su reciente embarazo y contó detalles a sus fans.

Por otro lado, Maricarmen Marín también confesó que tras dar a luz a su bebé se alejará de la televisión para disfrutar de su maternidad. Asimismo, respondió a un seguidor que le preguntó si tendrá otro bebé.

“Así es. (Me alejaré) el tiempo que sea necesario. Toda mi vida planifiqué este momento así que quiero estar tranquila, disfrutar de mi bebita, de mi familia, de Sebas (Sebastián Martins) y disfrutando todo lo bonito de esta nueva experiencia”, precisó.

“Estoy en proceso del primero y ya me preguntan por si va a haber un segundo. La verdad que como lo estoy pasando estoy sorprendida. Si así fuera siempre no tendría ningún problema”, agregó.

