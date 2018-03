Marina Mora es ampayada besando apasionadamente a chico reality en su casa ¡BOMBAAAAAAAAA! [VIDEO y FOTOS]

La ex reina de belleza, Marina Mora fue ampayada con el chico reality Renzo Spraggon. Amor de Verano difundió imágenes del acercamiento entre el modelo y la organizadora de certámenes de belleza.



En las imágenes se ve que Renzo Spraggon se encuentra en casa de Marina Mora y la ex reina de belleza lo besa y lo abraza cariñosamente. Al ser consultado por esta grabación, el modelo negó que tuviera una relación con ella.



La complicidad entre ambos es intensa. El joven habría pasado la noche en casa de Marina Mora y se habría retirado del lugar a las ocho y veinte de la mañana. Renzo Spraggon fue entrevistado en el programa Amor de Verano y expresó que se conocieron trabajando en eventos de moda.



Renzo Spraggon no reconoce que tiene una relación con Marina Mora, pero sí que salen. El argentino indicó que ingresó a las diez de la noche a la casa de la ex reina de belleza y se retiró en la mañana.



Renzo Spraggon estuvo en la polémica el año pasado por la relación que sostuvo con Evelyn Vela. El bailarín le fue infiel y terminó confesando que la exbailarina le pagaba para que estuviera con ella.

Marina Mora es ampayada con chico reality