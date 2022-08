Mario Hart y Korina Rivadeneira celebraron con emoción el nacimiento de Marito, su segundo hijo. La noticia fue confirmada por los famosos a través de una emotiva publicación en redes sociales.

El encargado de dar el anuncio fue el piloto y exchico reality, quien compartió tres fotografías en las que aparece con su bebé en brazos y Korina Rivadeneira notablemente emocionada.

“Bienvenido amor de nuestras vidas. ¡Desde ya te amamos muchísimo! Marito is in the house. Gracias Dios por nuestro bebé sanito, permítenos ser los mejores padres para él”, escribió el ex chico reality.

En pocos minutos desde su publicación, las fotografías han conseguido más de 15 mil ‘likes’ y decenas de comentarios de sus amigos. Destacan los mensajes de Luciana Fuster, Macarena Velez, Johanna San Miguel, Renzo Schuller y más.

Como se sabe, Mario Hart y Korina Rivadeneira mantienen un sólido matrimonio desde hace varios años. Fruto de su romance nació Lara, su primera hija. Ahora, la pareja le dio la bienvenida a Mario, su segundo hijo.

