El estreno de la temporada que celebra el décimo aniversario de “Esto es Guerra” ha generado muchas especulaciones y una de ella ha sido quiénes podría ser los conductores. En ese sentido, Mathías Brivio descartó regresar para estar frente al reality de competencia.

El presentador que durante ocho años tuvo a su cargo la conducción del espacio y donde hizo dupla con Johanna San Miguel y Maria Pía Copello le “deseó lo mejor” al espacio y aseguró -en una entrevista al diario El Popular- que está feliz en Latina, su actual casa televisora.

“La posibilidad siempre ronda porque obviamente yo he sido conductor desde el inicio, la gente siempre especula y qué sé yo, pero ahora yo estoy con Latina, tengo contrato, estoy bastante feliz con Latina. No, este año no puedo estar en otro canal que no sea con el que he firmado contrato”, dijo al inicio.

Sobre si extraña conducir EEG, dijo: “Sí, de hecho no quiero decir no extraño porque va sonar como algo negativo. Simplemente no es que extrañe o no extrañe, sino estoy feliz en el canal que trabajo. Lo que sí voy a decir es que siempre voy a estar agradecido de ‘Esto es guerra’, América TV y Pro TV por esos 8 años maravillosos que viví allí, pero hoy estoy enfocado en Latina y en los proyectos que se presenten en ese canal”.

Brivio le restó importancia a las críticas de quienes aseguran que este tipo de formato esta desgastado. “Desde que yo estuve en el programa siempre dijeron que era el último año de ‘Esto es Guerra’ y nunca fue así. Siempre se habló de desgaste pero siguen al aire y si es así es por algo”, aseveró.

¿Qué se sabe de la nueva temporada de EEG?

Hace algunos días se lanzó el video promocional de la temporada de aniversario por los 10 años de “Esto es Guerra” en el que aparecieron conocidos rostros como Yaco Eskenazi, Sully Sáenz, ‘Cachaza’, Jazmín Pinedo, Gino Pesaressi, entre otros.

Asimismo se especula que entre los posibles jales estarían Jossmery Toledo, Anthony Aranda, Rosángela Espinoza y Nicola Porcella, aunque este último en más de una oportunidad ha descartado volver a formar parte del reality.

Se esperaba el regreso de Johanna San Miguel en la conducción por ser la ‘Mamá Leona’, sin embargo, el último sábado en “Estás En Todas”, Natalie Vértiz le comentó a Choca Mandros que Peter Fajardo ‘confirmó que Johanna San Miguel ya no sería parte del programa’.

