ESTÁ INDIGNADA. Luego que se difundiera un video donde aparece Melissa Klug colocándose botox en una conocida clínica estética, su hija Samahara Lobatón habló para América Espectáculos y aseguró que su madre entró en crisis cuando vio las imágenes.

La hija de la ‘blanca de Chuchuito’ incluso aseguró que Melissa no tiene ningún retoque en la cara, pero que sí se realiza tratamientos por la edad que tiene. Además, dejó en claro que el botox ya casi nadie se coloca porque ahora existe el ácido hialuronico, un proceso ‘más natural’.

“No, mi mamá no tiene ningún retoque, lo que ha hecho, es ya pues... tiene 37 años... un poco las líneas de expresión. Es más, mi mamá ahorita está indignada porque lo que se ha hecho es algo mínimo, no es llenarse la cara de botox. Incluso ya no existe el botox, existe el ácido hialuronico, que tu cuerpo mismo lo genera y lo reabsorbe, el botox era lo que te transformaba antes y hoy en día ya no se utiliza”, dejó en claro.

Sobre su relación con Jonathan Horna Feijoo, el padre de su hijo, Samahara Lobatón no descartó la posibilidad de regresar con él pese a la polémica por denuncias de agresión que ambos vivieron en el pasado.

“Con un poco de madurez y terapia que es la que llevamos para tener una buena relación como padres. Definitivamente, yo no descarto la posibilidad de que ambos seamos una familia, es lo mejor que le puedo dar a mi hija, nosotros nos queremos, pero siempre la salud mental debe gobernar”, sentenció.

