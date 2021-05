Melissa Loza es una de las guerreras emblemáticas de ‘Esto es Guerra’ y desde su inicio se convirtió en la favorita de todos los seguidores del reality de competencia y hasta se convirtió, en varias ocasiones, como la mejor del programa y gozó de gran popularidad al punto que las ofertas para que promocione diversas marcas tocaban sus puertas a cada momento y ella podía darse el gusto de rechazarlas o aceptarlas, pues sabía que todo el dinero que ganaba podía ayudar a su madre, sus hermanos y otros miembros de su familia. Sin embargo, esa relación ‘familiar’ terminó el día en que su progenitora decidió aliarse con otros personajes y sentarse en el programa de Magaly Medina a denunciar a su pareja y a arruinarle la vida solo porque no estaba de acuerdo con la nueva relación amorosa de su famosa hija y un total desconocido.

Desde los 14 años Melissa se ha esforzado y trabajado para salir adelante en su natal Chimbote y tal como ella lo contó en varios programas de TV, la modelo muy pronto llamó la atención de cazadores de talento, pues su porte y su belleza hicieron que empezara a trabajar como modelo y anfitriona en diversos lugares. Así, poco a poco y ya en Lima empezó a modelar para diferentes marcas. Hacía desfiles de ropa, se lucía en las discotecas haciendo activaciones para empresas, hasta que le llegó la oportunidad de pasar el casting de Habacilar e ingresó como una de las modelos, convirtiéndose en la favorita de los seguidores del programa hasta que salió para dedicarse al modelaje y a su relación con Roberto Martínez .

En el 2012 ingresa a ‘Esto es Guerra’ donde alcanzaría la fama y se convertiría en la guerrera más querida por los seguidores del reality. Aquí, ella manifestó que es un gran apoyo para su familia y que todo lo que hace es porque ellos estén bien y disfrutar lo que ella puede darles gracias al esfuerzo que ella hace. Melissa Loza permanece en el reality hasta el 2018, donde conoció el amor y desamor y por lo que decide pasar una temporada sola y solo disfrutar de su soltería y al lado de su hija Flavia.

ENTRE EL AMOR Y EL INFIERNO

En el 2018, el amor llega a la vida de Melissa Loza. Estaba feliz y gozaba de la vida, pues había dejado ‘Esto es Guerra’ para empezar a trabajar en sus redes sociales, antes del boom de las influencers, pero esta noticia no habría sido del agrado de su madre ni de su familia, pues al ser ella la que los ayudaba y al tomar esta decisión estaba claro que a partir de ese momento cada integrante, incluida su madre, deberían bailar con su propio pañuelo.

Es así que el 26 de febrero de 2019, la madre de Melissa Loza se presenta en Magaly Tv La Firme en lo que sería el peor capítulo de su vida, pues a partir de ese momento la también presentadora de tv vivió una verdadera pesadilla, la misma a la que su madre contribuyó con la denuncia que hizo en contra de Juan Diego Álvarez Noval, pareja actual de Melissa y a quien acusó de ser traficante de drogas y de mantener secuestrada a la modelo.

De acuerdo al programa de Magaly Medina, Juan Diego fue detenido por acusaciones falsas y estuvo preso durante una semana, pero al salir la modelo apareció en la televisión donde contó su verdad y desde ese momento cortó cualquier relación con su madre y sus demás familiares, incluyendo sus hermanos.

LLORÓ POR ATAQUES DE SU PROPIA FAMILIA

En una entrevista para el programa de Milagros Leiva en ATV, Melissa Loza lloró de impotencia por todo el mal que le estaban haciendo . “Lamentablemente, mi madre ha sido manipulada y a mi madre no la voy a tocar. Me duele mucho que se haya dejado influenciar por gente mala, con malas intenciones, ella sabe como soy yo. Yo he trabajado. Quiero aclarar algo, quiero creer que ha sido manipulada, yo soy deportista, me he sacado la mugre toda la vida para darles lo mejor siempre a mi familia en general. Yo trabajo para mí y mi hija, yo no trabajo para ningún hombre y para mi familia”.

“Me apena mucho, estoy adormecida de dolor. No entiendo. Yo no estoy secuestrada. Lo que pasa es que he sido muy desprendida en lo material, he trabajado para mi familia en general. Lo hacía de corazón. Yo no tengo la obligación, pero lo hacía de corazón, pero ahora que yo quiero formar mi familia porque es el ciclo de la vida, empiezan estos ataques a esta magnitud”, recalcó en aquel momento, Melissa Loza

“Tengo 36 años, por qué no se preocupó cuando tenía 14 y 15 años”, dijo llorando.

Asimismo, dijo que en aquella oportunidad había hablado con su madre dos días antes que ella se presentara en Magaly para decirle que le había pagado un seguro.

Posteriormente, indicó que después de la denuncia su madre no ha hablado con ella y que su hermana le escribió, pero no leyó porque “estaba adormecida de dolor”.

“NO TENGO CONTACTO CON MI FAMILIA”

Un año después del caso, Melissa Loza volvió a aparecer en TV y manifestó que el juicio que le entablaron a Pedro Barandiarán salió a su favor y que poco a poco se está haciendo justicia, pues las anteriores denuncias mancharon su honor, la de su hija y su familia completa.

Agregó que las acusaciones hicieron que perdiera contratos con diferentes marcas y le arruinaron su plan de vida, pues contaba con ese dinero para mantenerse durante el tiempo que decidió no trabajar más en TV.

Al ser consultada sobre si mantiene alguna relación con su familia tras el escándalo, Melissa dijo que no, que cortó todo tipo de relación desde ese día.

“Fue una historia maquiavélica, terriblemente orquestada por este sujeto y monitoreada con él, su hermano y mi madre. Teneos muchas pruebas de las personas que están involucradas en este caso”, recalcó.

“En realidad he perdido mi trabajo, contratos con diversas marcas, han afectado terriblemente mi proyecto de vida, laboralmente, psicológicamente, como madre, como mujer, no solo me han hecho daño a mí, sino a mi hija mayor”, dijo Melissa

Agregó que “en este caso el daño que me hicieron no solo fue para mí, sino a mi familia. Que te mancillen el honor de esta manera sangre de mi sangre, lamentablemente es la realidad, y que te señalen con el dedo, que te señalen de esa manera... No tengo ni siquiera una palabra para decirte lo que sentí y cómo me sentí. Si no fuera por Dios y por mi hija en ese momento, por mis hijas, tal vez no estaría acá ”.

“Hoy tengo a mi familia, que gracias a Dios uno puede escoger ya estando en vida, porque cuando uno nace no escoge a su familia. Hice mucho por muchos miembros de mi familia. Me sorprende mucho que mis hermanos sabiendo todo no hayan frenado a mi mamá. No logro entender. Yo me he alejado de toda mi familia. Es un reinicio de mi vida. Mi vida llegó hasta ahí, se quebró y empecé de cero, así fue”.