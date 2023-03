Anthony Aranda, pareja de Melissa Paredes, protagonizó un enlace en vivo con el programa ‘Mande quien mande’ desde la playa ‘Los Yuyos’ del distrito de Barranco, donde brindó clases de baile al aire libre.

Según se pudo apreciar en la transmisión, ‘El Activador’ se puso al frente de un grupo de personas para enseñarles pasos de baile y los balnearios lo siguieron.

“Felices, hay que disfrutar del verano y hacer ejercicio. ¡Hay que seguir sus pasos pues!”, comentó la conductora María Pía Copello.

Además, la presentadora felicitó a Anthony por su emprendimiento: “Te felicito que estés trabajando, chambeando con una nueva propuesta para la gente que va a la playa” .

Anthony Aranda ante la posible demanda en contra de Magaly Medina

Anthony Aranda afirmó que buscaría ayuda legal para evaluar la viabilidad de una posible demanda contra Magaly Medina. El bailarín afirmó que, aunque gane poco dinero al mes, esto no define quién es como persona.

“Lo conversaré con mi abogado. Yo creo que así se gane 10 soles mensuales, usted señora, no me paga a mí nada. Me parece un poco desatinado tener que hablar (sobre) qué clase de persona eres, por cuánto ganas. ¿Por eso tiene que criticar?”, señaló Anthony.

Aranda declaró que respeta la opinión de ‘La Urraca’, pero se sintió indignado porque piensa que se está fomentando el odio hacia su persona. Además, cuestionó a la presentadora por dedicar una gran cantidad de tiempo en su programa para hablar mal de él.

