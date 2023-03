¡SE DESPIDE DE LA TV! Melissa Paredes anunció su salida de Préndete, magazine matutino que conduce junto a Karla Tarazona y Metiche. La conductora de TV afirmó que ella quería quedarse en el espacio y que incluso su manager había estado en conversaciones con la gerencia de Panamericana TV; sin embargo, se confirmó que no renovaría contrato.

“Mi contrato termina el viernes 10 y sí se me iba a renovar, mi manager estaba viniendo estos días, pero bueno se tomó una decisión que ya no sus razones tendrán y se respeta”, afirmó la modelo.

Melissa Paredes fue una de las sorpresas Préndete, nuevo programa que se lanzó en enero de este año; no obstante, el rating no le sonrió, ya que más de una vez se reportó que no había alcanzado ni el punto de rating.

¿Qué pasará con Préndete tras la salida de Melissa Paredes?

Melissa Paredes explicó que Préndete continuará al aire, pero evitó brindar mayores detalles sobre la vacante en conducción que dejaría, ya que solo estarían Karla Tarazona y Metiche en el espacio.

“Me han recibido con mucho cariño y mucho amor a toda la gente que está aquí y de verdad que hay decisiones más allá y me imagino que escapan de la producción (...) E l mundo sigue no se va parar porque Melissa se va, así que tranquilos Préndete sigue aquí en Panamericana”, r emarcó.

TE PUEDE INTERESAR

Conductores de AH se lucen con polos alusivos al Día de la Mujer: “Feliz día porque gracias a nosotras hay paz”

Melissa ‘manda su chiquita’ a Janet y Ethel: “Te pones el polito por el Día de la Mujer y después la destruyes”

Adriana ‘parcha’ EN VIVO a Janet por decir que la veían “dos gatos”: “Esos dos gatos merecen respeto”