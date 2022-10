Tras compartir una fotografía al lado de Rodrigo Cuba en el cumpleaños de su hija, Melissa Paredes reveló que se encuentra en una nueva etapa de su vida en la que espera no volver a cometer errores y velar por el bienestar de su pequeña.

La participante de “El Gran Show” hizo énfasis en que siempre después de los problemas llega un tiempo de calma y ahora prefiere mantener una relación cordial con el ‘Gato’ Cuba, pese a las polémicas en torno a su separación.

“Es que siempre después de la tormenta viene la calma. Y siempre después de errores y cosas así las personas nos damos cuenta, recapacitamos y volvemos a empezar y es lo que estamos haciendo ambos... Soy una mujer que no se aferra al pasado, yo suelto, no me gusta tener rencor, resentimientos, no me gusta cargar con ningún sentimiento negativo. Yo sigo para adelante, pensando en el futuro, uno tiene que proyectarse”, señaló Paredes.

“Es la idea, que nunca más vuelvan a haber malentendidos ni peleas, y que podamos conversar como dos papás civilizados que se sientan a hablar de cualquier tema que pueda pasar, porque tenemos una hija y siempre vamos a tener diferentes temas y tenemos que sentarnos a hablar, a conversar, a ponernos de acuerdo, y ya lo entendimos, a la fuerza, pero lo entendimos”, agregó.

Por otro lado, Melissa Paredes también habló de su actual pareja Anthony Aranda, con quien está a punto de cumplir el primer año de relación.

“Mi relación va super bien, Anthony (Aranda) es una persona que me complementa a la perfección, que me apoya en absolutamente todo, de hecho, en todo lo que está pasando con Rodrigo, él también nos está apoyando un montón, es super compresivo, y por el lado de Rodrigo, Ale también. Creo que tenemos a dos personas al lado, cada uno, que nos dan ese soporte, ese apoyo y esa confianza para nosotros poder hacer un buen rol como papás”, dijo.

VIDEO RECOMENDADO

Ethel Pozo recuerda aniversario de su llanto por separación de Melissa Paredes

Ethel Pozo recuerda aniversario de su llanto por separación de Melissa Paredes