Michelle Soifer llegó con su madre como invitadas de la primera temporada del programa ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’.

Los contrincantes en la competencia de cocina eran Edson Dávila y su madre, quienes buscaban ganar el premio ofrecido y salir victoriosos en la competencia.

Michelle recibió instrucciones de la chef Muriel Mongrut para ponerse un mandil ají de gallina, mientras su mamá Katherine Cárdenas la acompañaba.

Por otro lado, a Edson se le asignó la tarea de preparar un cau-cau y debió ingeniárselas para cocinarlo bajo la supervisión de doña Hilmer, su madre.

Michelle Soifer le recuerda a Edson Dávila uno de sus ‘retoquitos’

La Soifer se situó en la cocina y reunió todos los elementos necesarios para preparar su plato designado en un tiempo limitado de 20 minutos. Mientras estaba demostrando sus habilidades culinarias, el popular ‘Giselo’ hizo un comentario.

“A mí me preocupa su cabello de Michelle Soifer porque como es sintético en la candela… trata de recogerlo”, expresó a modo de broma Edson Dávila, lo que generó las risas de los presentes en el set televisivo.

La respuesta de Michelle Soifer no se hizo esperar: “Discúlpame, discúlpame, tú solo tienes una expresión de tanto bótox y ya quedas así (realizando una mueca)” , mencionaba Soifer

“Oye no, en mi vida me he puesto bòtox”, contestaba Dávila, quien se encontraba sentado junto a su madre.

