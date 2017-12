Michelle Soifer acaba con los rumores del embarazo

La ‘guerrera’ Michelle Soifer desmintió que esté embarazada, tal como se viene especulando desde hace unas semanas.

“No voy a ser mamá, mi barriguita es por comidita, nada que ver. Me he puesto la ‘T’ (de cobre), me gustaría hacerme un retoque en la cintura, pero primero me tengo que recuperar de la columna. Tengo dos hernias, dos discos dañados y me han dicho que no me puedo operar si no bajo de peso” , indicó Michelle Soifer.

Asimismo, contó que podría ser operada tras la caída que sufrió en ‘Esto es guerra’. “Estuve internada y ahora me están haciendo unos exámenes para ver si me operan o realizo ozonoterapia. Aún tengo dolor, pero la recuperación es poco a poco”, acotó Michelle Soifer.

LAS FANS EXTRAÑAN A ERICK SABATER

En una publicación vía Instagram, Michelle Soifer utiliza una aplicación para cambiar de rostros con Kevin Blow: cara aparece en el cuerpo del cantante y el de él en suyo. La exparticipante de Esto Es Guerra no escribió ninguna leyenda.

Aunque al inicio, varios de sus seguidores se rieron de la graciosa imagen, con el paso de las horas, empezaron a mencionar el nombre d e Erick Sabater. Muchas de sus 'michilovers' declararon que les daba pena que Michelle Soifer cambiara a su ex por Kevin Blow.

Incluso una de sus fans admitió que la legión de 'michilovers' disminuía por la elección de pareja de Michelle Soifer. Otros seguidores le pidieron que reflexione sobre sus decisiones personales pues estaba afectando su carrera.

