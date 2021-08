La participante de ‘Reinas del show’, Milena Zárate sorprendió al revelar, durante la última gala del reality, que su relación sentimental con el futbolista Augusto Barrera llegó a su fin, tras casi un año de romance.

“La ruptura fue por algo ridículo, pasó que me cambiaron de bailarín en el programa y me dejaron con Oreykel (Hidalgo), quien compartió historias (en su Instagram) y luego nos pusimos a ensayar. Él (Augusto) me estaba llamando y escribiendo. Al terminar mi ensayo tenía un testamento de mensajes de él, se molestó porque no le contesté, le dije que me recogiera porque está andando con mi carro y cuando llegó (a recogerla) me dijo: ‘Ahora ya estás feliz (por su nuevo bailarín)’. Ese día le dije para jalarlo (en el carro) a Oreykel, pero (Barrera) ni le contestó el saludo. Llegamos a la casa, agarró sus cosas que tenía en el carro y me dijo: ‘Por si acaso terminamos, no quiero saber nada de ti’. Yo me quedé sorprendida”, expresó Zárate, quien esta noche estará de invitada en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’.

¿No pasó nada más para que decidiera terminar la relación?

El sábado pasado fue cumpleaños de Oreykel y cuando llegó al canal lo abracé para saludarlo, al igual que todos (los participantes del programa), pero cuando volteé a mirar (a Augusto) estaba enojado. Si las miradas mataran ya estuviera muerta. Le pregunté que le pasaba y me dijo: ‘Te gusta, ya me di cuenta que él (Oreykel) es el que te gusta, lo miraste tres veces y ahora lo abrazas’. Fueron unos celos enfermos, le dije que piense lo que se le dé la gana, pero luego le comenté que ya no quería pelear más y que jamás le faltaría el respeto. Ya me ha hecho tres o cuatro veces (escena de celos), pero le he tenido paciencia porque entiendo que no es del medio.

¿Estás afectada?

Obvio que me duele (la ruptura) porque lo quiero un montón, pero lo que me hizo es un aviso de que no va a funcionar (la relación).

¿Crees que actúa de esa manera por inmadurez?

Sí. Por eso (edad) y por inseguridad de él mismo, pero no porque le haya dado motivos. Yo no salgo, no voy a reuniones con amigas, no tengo vida social y me la paso en mi casa con mi hija o sino en mi tienda de Gamarra. Ni al gimnasio voy por el tema del Covid – 19.

El amor no se va de la noche a la mañana, si Augusto se da cuenta de su error, se disculpa y te pide regresar... ¿Lo perdonarías?

Nunca descarto nada, sobre todo porque nosotros no hemos terminado por infidelidad.





