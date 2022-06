La conductora de Latina Noticias Mónica Delta empezó el programa del último lunes 13 de junio con un mensaje de aliento a la selección peruana de fútbol tras su caída frente a Australia y su frustrada clasificación al Mundial Qatar 2022. En su mensaje, la periodista aprovechó para dedicar palabras a Luis Advíncula.

Como se sabe, el lateral derecho de la selección peruana de fútbol falló uno de los penales decisivos y rompió en llanto tras la derrota de la blanquirroja. Tras la caída peruana, el ‘Rayo’ anunció su retiro oficial del combinado nacional a través de sus redes sociales.

“Vamos a empezar distinto hoy día. Todos los peruanos sentimos el dolor de Luis Advíncula, y también queremos decirte a ti ‘Lucho’, nos duele, comprendemos tu frustración, valoramos tu dedicación y por eso te pedimos a nombre de los peruanos que sigas adelante. Un error no define tu carrera y menos tu entrega en la selección”, señaló Delta.

“Estamos contigo y sabemos que le seguirás dando alegría y mucha velocidad a nuestro equipo, en las buenas y las malas los peruanos estamos contigo y con la blanquirroja. Te decimos con todo nuestro corazón, no te vayas. Los grandes también fallan, pero saben levantarse y tú eres un grande. Hay que decirlo fuerte y claro: ‘Arriba, Perú siempre. En las buenas y las malas’”, agregó.

Como se sabe, tras la derrota de Perú en la tanda de penales, Luis Advíncula rompió en llanto en el campo de juego. Horas más tarde, compartió un comunicado en redes sociales donde se disculpaba con sus amigos, familiares y todo el Perú por fallar el penal y anunció su renuncia a la selección peruana.

“Primero pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé a todo el Perú. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros, muchas gracias por todo y perdón por tan poco”, fue el mensaje que había compartido Advíncula en Instagram. Cabe señalar que el post fue eliminado a los pocos minutos.

Imagen captura de Instagram

VIDEO RECOMENDADO

Verónica Linares y su mensaje a la selección peruana