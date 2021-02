Nicola Porcella anunció que la próxima semana viajará a México para retomar sus proyectos con Televisa, además, se pronunció sobre los rumores de una supuesta ruptura con su pareja Ale Campaña, con quien está conversando sobre su futuro amoroso.

Nicola, ¿Cuándo regresas a México?

El viaje está programado para la semana que viene, estoy terminando unos proyectos en Lima, pero el pasaje ya está comprado. Obviamente que estoy triste, pero mi familia está súper contenta porque sabe que me estoy yendo a estudiar al CEA y me estoy abriendo un camino por allá, que es algo súper difícil. Son sacrificios que uno tiene que hacer.

¿Cómo van las clases en el CEA de Televisa?

Ya tengo un mes, las clases son increíbles y súper exigentes. La enseñanza es fuerte pero estoy súper contento. Es una gran puerta que se me abrió y tengo que aprovechar. Hay chicos de Costa Rica, Puerto Rico, México, Ecuador y yo soy el único peruano.

Muchos cibernautas están cuestionando sobre tu relación sentimental con Ale… ¿Está todo bien con ella o quizá ha habido un distanciamiento por lo mismo que te vas a México?

Estamos viendo y hablando. A Ale la amo, la adoro, es una persona que llegó a mi vida y me la cambió. Si no hemos demostrado tanto amor en pantallas ha sido por esto, por lo del viaje. No queremos tomar una decisión apresurada, estamos en eso porque ella tiene que quedarse en Lima, no puede viajar, yo tengo que instalarme, así que estamos tratando de darle forma y ver qué es lo mejor.

Entonces, se podría decir que la relación continúa, pero que están evaluando si las cosas continúan por la distancia y por lo que no podría viajar constantemente…

Sí. Al comienzo pensamos que iba abrir con regularidad todos los vuelos y se iba a tener más libertad, pero en vista de lo que está sucediendo es complicado que ella viaje y regrese porque tiene que hacer cuarentena, tiene que cuidar a su familia y por un respeto hacia los demás compatriotas. No puedes estar viajando como si nada estuviera pasando en el mundo, así que estamos viendo que es lo mejor para nosotros, nos amamos muchísimo, pero tenemos que poner las cartas sobre la mesa y decidir.

