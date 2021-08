El pasado martes, Oriana Montero sorprendió a todos al paralizar su presentación en vivo en “La Voz Perú” por el supuesto tono inadecuado de la orquesta en la canción “Listen” de Beyoncé.

“Sé que muchos pensaron que era una falta de respeto, pero también fue una falta de respeto para mi. El ensayo fue justo antes del programa y después de ensayar me acerqué a alguien de la producción y le expresé mi inquietud, le dije que no me sentía cómoda, por eso que detuve todo. Sé que fue una locura, pero di lo mejor de mí”, aseguró.

Sin embargo, las coaches no estuvieron de acuerdo con que vuelva a cantar el tema el día martes. “No he visto eso antes, ni en los mejores cantantes del mundo, pero la razón sabemos que es diferente”, comentó Eva Ayllón.

“Oriana se merece estar en ese escenario y en otro más gigante que este, pero no aprenderemos a ser más duros. De ahí nos quejamos de por qué no se internacionalizan. Afuera las cosas son peores”, acotó Daniela Darcourt.

Cabe señalar que Montero fue salvada por el voto del público, pero no le puso feliz la noticia porque se sintió salvada por el público. “Gracias a la gente que me apoyo esta noche”, señaló entre lágrimas.

Por el lado de la producción Cristian Rivero habló con Montero sobre lo sucedido y explicó por qué se le dio una nueva oportunidad. El presentador señaló que tras el ensayo, Montero fue a un personal de producción y le pidió ese cambio, pero este no avisó.

“Esa persona del equipo no comunicó, por eso se dio esa concesión. Hay muchas áreas involucradas para hacer realidad este programa. Queda clarísimo que cualquier cambio se hace durante el ensayo, ustedes terminan el ensayo y no hay cambios. Ahí es donde digo que es una responsabilidad compartida”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO