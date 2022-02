Pancho Rodríguez reapareció en TV y ofreció una entrevista desde Chile al programa “Magaly TV, la firme”. El chico reality conversó con Magaly Medina y reveló detalles sobre su situación actual tras ser impedido de ingresar al Perú.

En la conversación, el popular ‘Pitbull’ contó que tiene residencia permanente en Perú debido a los siete años que viene viviendo y trabajando en diversos programas reality en el país; sin embargo, pese a ello, no se le ha permitido hacer su descargo sobre su caso.

“Tengo residencia permanente, yo la saqué por lo mismo que siempre he dicho, yo estaba en Perú proyectando mi vida, me enamoré del país, de la gente. Estuve 7 años allá, yo llegué por un año, pero me encantó tanto que decidí proyectar mi vida”, contó.

“Hay gente que me dice: ‘bueno, trabaja allá (Chile)’. No es tan fácil porque que sucede que toco las puertas en algún lugar y me aceptan, tres días después me dicen: ‘Panchito, ya puedes regresar a Perú’. No puedo comprometerme para decir después chau. Todos los días tengo la esperanza que me digan puedes regresar”, agregó el exintegrante de “Esto es guerra”.

Asimismo, Pancho Rodríguez pidió a las entidades correspondientes que revisen su caso y le permitan el ingreso a Perú. “Yo no estoy acá pidiéndole un favorcito a Migraciones, les estoy pidiendo que sean justos, que se haga justicia. Estoy en una situación de delincuente, de criminal. No puedo entrar al país por cinco años”, precisó.

Sobre el apoyo de EEG

Al ser consultado por si ha recibido apoyo o si ha tenido alguna comunicación con la producción del reality al que perteneció, Pancho Rodríguez afirmó que nadie se ha comunicado con él.

“Con la única persona que yo hablé fue Peter (Fajardo, productor de “Esto es guerra”), que me llamó cuando estaba en el aeropuerto, fue muy amable y me ofreció ayuda. Nadie más de lo que es jefatura... Yo todo lo estoy viendo por mi cuenta... No sé si sería pertinente decir que me abandonaron o me dieron la espalda porque finalmente es algo que yo tenía que resolver por mí”, aseguró.

