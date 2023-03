¡HACE EL PARE! Patricio Quiñones fue consultado sobre el Activador Anthony Aranda; sin embargo, el bailarín y coreógrafo pidió a sus seguidores que dejen de mencionar a la pareja de Melissa Paredes, ya que no quiere opinar sobre temas del espectáculo.

Además, ‘Pato’ sorprendió al revelar que sí conocía personalmente a Anthony Aranda, y que existe cariño entre ellos.

“ Me están preguntando mucho por Anthony y el tema es que yo no me quiero meter en farándula, no me quiero meter en problemas ni nada. Lo único que voy a decir es que Anthony fue director mío. Él me enseñó mucho, es una persona que yo quiero mucho”, manifestó el ex de Milett Figueroa.

Patricio Quiñones sobre Anthony Aranda: “No estamos compitiendo”

El bailarín remarcó que no le gusta que lo comparen con Anthony Aranda, y que tiene en claro que no existe ninguna competencia entre ellos.

“No me gusta es la comparación, porque nosotros no estamos compitiendo, nosotros somos amigos. Yo sé que él está feliz por mí y cada cosa que le pase, yo voy a estar feliz también. Así como pasa con Jeremy (bailarín), más allá de eso, que me comparen o lo que digan es algo que hacen ustedes, no lo hago yo ni lo hace él”, remarcó.

