ESCÁNDALO. Paula Manzanal se encuentra en el ojo de la tormenta luego de difundirse un audio de su actual pareja, llamado Christian Marco. En Amor y Fuego, Rodrigo González y Gigi Mitre ratificaron que el español se refería a la modelo cuando mencionó la palabra prostituta.

Las grabaciones de Christian Marco, que utiliza palabras soeces para referirse a Paula Manzanal, fueron proporcionadas por Khalida Mereví, la expareja del español.

“Está muy buena… no puedo desaprovechar esto y tengo todo, nos puedan dar mucho dinero (…) Yo digo que es el momento, es p... y fina ”, se le escucha decir a Christian Marco.

Novio de Paula Manzanal le dice “put..” en audio y que quiere ser famoso: “No puedo desaprovechar esto” (Video: Willax TV)

Christian Marco, pareja de Paula Manzanal, busca fama: “Yo quiero salir en la tele”

En todo el audio del programa de ‘Peluchín’, Christian Marco intentaría convencer a Khalida Mereví que lo “ayude”.

“Yo quiero salir en la tele, en algún programa de estos, que me busquen en YouTube y salga, por favor ayúdame. A mí me sacan rápido porque estoy guapo (…) Quiero ser famoso sí, me ayudas por favor. Vas a viajar, vas a ganar pasta, es nuestro sueño hecho realidad”, menciona.

En otro momento, Khalida Mereví ratifica que Christian Marco se refería a Paula Manzanal y no a Sheyla Rojas, como intentó justificar la modelo. “Se escucha perfectamente que él dice que es Paula la que se dedica…que es la que ejerce esta profesión, vale. Los que están quedando mal son ellos”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR