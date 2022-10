La empresaria Pilar Gasca anunció su ingreso al ‘Onlyfans, sin embargo, aclaró que no hará contenido pornográfico y que su pareja, el humorista Edwin Sierra le ha brindado todo su respaldo, porque es su ‘fan número uno’. “Antes dije que no había forma que entre a la plataforma, pero sucede que estaba un poco desinformada sobre el contenido que suben al ‘Onlyfans’. Se ha hecho muy común que todo sea contenido sexual, pero la plataforma ha sido creada para que cualquier artista o persona suba las fotos o videos que desee. No es una obligación subir fotos triple X, sino se puede publicar fotos sugerentes, sensuales y profesionales. Me he informado súper bien, así que decidí animarme y también porque mis fans me lo venían pidiendo desde hace mucho tiempo. Me encanta tomarme fotos, así que por qué no hacerlo en una plataforma que te genera ingresos”, sostuvo la empresaria.

Xoana González y Fátima Segovia hacen contenido pornográfico para el ‘Onlyfans’... ¿Cómo será tu pérfil?

Eso (hacer porno) no ha pasado por mi cabeza. Respeto las decisiones que cada persona toma con su cuerpo, nunca me ha gustado criticar la vida de los demás porque considero que cada quien es libre de hacer lo que quiera con su vida, pero menos lastimar a otra persona. Respeto el trabajo de todos, pero lo mío será contenido profesional, sensual y sexy.

¿Qué te ha comentado tu pareja Edwin Sierra al respecto?

Edwin me apoya en todo, sabe hasta donde puedo llegar, me conoce y él es mi fan número uno. Es el primero en darle like a mis fotos, me hace fotos sexys y es el mejor fotógrafo que puedo tener. Él sabe que el ‘Onlyfans’ es un trabajo más, que tengo un perfil y siempre me voy a mantener así. Cada uno es libre de poner el contenido que quiere, pero yo tengo mi límite y no pienso cruzar la línea en la que me mantengo desde hace muchos años. Eso (pornografía) no va conmigo, sobre todo porque tengo mi boutique y línea de ropa.

¿Cuándo será tu lanzamiento?

Desde el lunes está disponible, haré el lanzamiento y promoción por mis redes sociales.

Hay muchas chicas del espectáculo que están en el ‘Onlyfans’... ¿Cómo ves la competencia?

Hay público para todas, las mujeres somos hermosas, así que estoy segura que me irá muy bien. Estoy segurísima que les va a encantar mis videos y fotos. Se vienen cositas muy bonitas.





