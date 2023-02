Rafael Cardozo protagonizó una entrevista para el programa ‘Estás en todas’ el fin de semana y sorprendió a más de uno al revelar que su expareja Cachaza lo “dejó sin nada” tras la ruptura de su noviazgo.

Ante esta situación, los conductores de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, recurrieron a las pantallas de su espacio para expresar su respaldo a la modelo brasileña.

“No sé porque creo que la que compraba todo era ella (por Cachaza), siento que la mayoría de cosas eran suyas (…) ¿Tú le crees? ¿Rafael Cardozo es un personaje que goce de credibilidad?”, cuestionó Rodrigo González.

“Pero ella habrá dicho: ‘Este que no puso ni para la pasta de dientes todavía, yo me quedo (con las cosas) y con eso pago deudas’”, agregó el presentador.

Gigi Mitre también opinó al respecto y dijo que quizás la pareja tenía un trato que consistía en que Rafael se quedaba con el departamento y ella se llevaba todas las cosas.

“Pero sabes, lo que pasa es que creo que ese fue el trato, acuérdate que la que se fue ella y no él, él se quedó (en el departamento) bien orondo”, añadió la conductora de ‘Amor y Fuego’.

Rafael Cardozo reveló que pidió a Cachaza que le devuelva anillo de compromiso

Rafael Cardozo se refirió por primera vez al fin de su romance con Cachaza luego de 12 años de relación. El brasileño confirmó que sí le pidió a su expareja que le devuelva el anillo y hasta contó qué hizo con la joya.

“¿Pediste la mano porque fue algo que te nació? ¿O era para salvar que la cosa ya no iba tan bien?” , consultó Yaco Eskenazi a Rafael.

Rafael reconoció que demoró mucho en pedirle la mano a su expareja; sin embargo, resaltó que cuando decide darle el anillo a Cachaza se esforzó mucho y escogió uno muy valioso, incluso lo comparó con el precio de un carro.

“Sí, fue lo único que le dije, te puedes quedar con todo, lleva arma tu casita y todo, no te preocupes conmigo. Pero el anillo, yo le había dado una relación, un matrimonio, un compromiso. Yo le dije: ‘Devuélveme el compromiso’”, relató. “Sí lo he vendido, jamás lo usaría de nuevo. Lo he vendido”, contó.

