Flavia Laos se presentó en el programa ‘Magaly TV: La Firme’ y explicó cómo está su relación sentimental con Austin Palao luego que las cámaras de ATV captaron a la pareja un poco distanciada en una discoteca de Punta Negra.

“Es raro que una pareja se encuentre en una discoteca y que cada uno esté por su lado, eso pasa cuando la pareja tiene 10 años”, cuestionó Magaly Medina a su invitada.

Ante la duda, la influencer aclaró que ella y su novio siguen juntos, pero que cada uno respeta el espacio del otro.

“ Desde que nos conocimos siempre hemos sido así, yo me voy un ratito a bailar con mis amigas... ahí (en la discoteca) nos quedamos hasta las 6 de la mañana y sí hubo un momento de la noche donde sí hemos estado juntos”, explicó.

“Es normal en nosotros, no me gusta que me estén molestando, a nosotros no nos gusta estar así (juntos) todo el día”, añadió.

Austin asegura que terminaría romance con Flavia si es que se va a vivir al extranjero

Flavia Laos y Austin Palao visitaron este martes 28 de febrero el set de “Mande quien mande” para participar en una secuencia en la que ambos tuvieron que responder una serie de preguntas en relación a su romance.

Sin embargo, el integrante de ‘Esto es Guerra’ no esperó que una de las preguntas que tendría que responder es si mantendría su relación amorosa si es que Flavia se va a vivir en el extranjero.

“Si me voy a vivir al extranjero. ¿Me terminas?”, interrogó la rubia a su novio. A lo que el también modelo dijo que sí y se dio tiempo de explicar los motivos de su decisión.

“Si mi propósito de vida y mis sueños, se enrumban para otro lado y no cabe la posibilidad de salir porque obviamente no voy a dejar mi sueños y mis propósitos a un lado, en ese caso sí. Yo sí optaría por la mejor decisión para los dos ya que si te estás yendo al extranjero es por algo que tú verdad quieres, que es tu sueño y más, yo respetaría ” , puntualizó Austin.

