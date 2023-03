La vuelta de Adal Ramones a Televisa, tras dejar TV Azteca, ha generado todo un revuelo, o al menos eso consideran en las redes sociales. Y es que durante una de sus primeras presentaciones en su retorno a la televisora de San Ángel, el también comediante fue entrevistado por el panel de “Hoy”, el magazine matutino del canal. Allí sus nuevos compañeros le lanzaron indirectas pero fueron las que hizo Galilea Montijo las que más llamaron la atención.

“Mi famoso y yo” es la nueva gran apuesta dominical que Televisa Univision traerá el próximo domingo 19 de marzo por su señal mexicana y estadounidense y que será conducido por Adal. Este proyecto, que marcará el regreso de talento infantil a la empresa, era fuertemente asociado a “Gali”, pues internautas y periodistas de espectáculos la habían señalado como la presentadora oficial, ya que es una producción de Rubén Galindo y con él realizó “Pequeños Gigantes”.

En ese contexto, Montijo le brindó indirectas a Ramones durante su presencia en el programa que conduce.

Galilea junto a Adal y Andrea Legarreta en el programa "Hoy" hace algunos años atrás (Foto: Televisa)

LAS INDIRECTAS DE GALILEA MONTIJO A ADAL RAMONES

“Estoy hasta nervioso hablando aquí”, expresó el conductor del recordado programa “Otro Rollo” sin esperar los comentarios irónicos de los presentadores del programa “Hoy”, y en ese grupo, Galilea Montijo fue una de las más punzantes.

“¿Ya no te acordabas cómo se hace la televisión en verdad?”, inquirió la también actriz. “Hasta me dieron café”, expresó Adal Ramones previo a otro contundente comentario sobre su paso por TV Azteca y ser el presentador de “La Academia”. ”Y no te lo cobraron”, añadió Montijo.

En medio de los comentarios, el también comediante trató de esquivar todos los comentarios recordando que cuando dejó Televisa para ser una estrella de TV Azteca muchos de sus colegas le dejaron de hablar: “Sí me fui porque hasta me dejó de hablar”.

“Yo creo que te soltaron para que veas lo que es bueno”, replicó Montijo, con quien Ramones ya había compartido el programa “Hoy” en años anteriores.

LA RAZÓN POR LA QUE GALILEA MONTIJO LE ENVIÓ INDIRECTAS A ADAL RAMONES

Tras los incómodos comentarios de la celeb, internautas aseguraron que el nuevo programa -”Mi famoso y yo”- y el hecho de que no será ella quien lo encabezará fue el real motivo por el cuál Galilea Montijo le recordaba a Adal Ramones las supuestas diferencias entre empresas y los tratos en ellas.

“Obvio está ardida de que ella ya sentía que regresaba con algo nuevo tras la cancelación de Pequeños Gigantes 2020 por la pandemia de la COVID-19 y resultó que prefirieron traer a Adal Ramones de TV Azteca antes de darle la batuta a ella”, señaló un internauta.

“Pues como lo han puesto aquí, creo que sí es este el motivo por el que Gali se le fue tan feo a Adal, en teoría ella ha trabajado en los últimos años con esos productores -los Galindo- y ahorita le vinieron a quitar un proyecto que ya estaba casi en sus manos”, expresó otro usuario.