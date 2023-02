Samuel Suárez de Instarándula comentó el bajo rating que registró el programa de Panamericana Televisión de Melissa Paredes, Karla Tarazona y Kurt Villavicencio, Préndete, hace unos días, que llegó a los 0.0 puntos. Tras la polémica, el espacio de televisión anunció una bomba para este lunes 20 de febrero.

“Este lunes a las 10:30 de la mañana una persona vuelve al programa que lo vio nacer. Las disputas quedaron de lado y nuevamente esta persona regresa a su casa, aunque a más de uno no les gustará . No te pierdas, este lunes a las 10:30 de la mañana y solo por Panamericana”, dice el adelanto del espacio televisivo, que muestra a una persona de pelo crespo, que muchos pesaron que se trataba de Adriana Quevedo.

Programa de Panamericana anunció que conductora de ‘rulitos’ vuelve al set este lunes pero Adriana Quevedo desmintió que se trate de ella.

El popular Samu comentó la noticia y deslizó que se trataba de un ‘humo’ para jalar más audiencias. “Cuando ya estás en el subsuelo, cuando ya tocaste fondo, cero es el tope... ya anunciaron cambios, yo no sé si esos cambios van a ser humo, lo más probable es que sea un humo a ver si logran generar expectativa, porque no creo que tengan sueldos para pagar a los conductores. Yo creo que es humo ”, dijo el periodista de espectáculos.

Poco después, Adriana Quevedo usó sus redes sociales para asegurar que ella no regresaría a Préndete. “Hola, cómo están todos y todas. Estoy recibiendo algunos mensajes de algo que están anunciando el televisión acerca de alguien con rulos que va regresar a algún lugar. No soy yo, eso es lo que quería decirles, no estaba enterada de nada. Yo estoy contenta en Al fondo hay sitio y es ahí donde me van a ver ”, dijo la exconductora de Panamericana Televisión.

