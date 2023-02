La relación de 12 años de Rafael Cardozo y Carol Reali, mejor conocida como ‘Cachaza’ acabó en medio de rumores y especulaciones , ya que ninguno de los dos quiso hablar sobre los motivos de la ruptura y durante meses prefirieron evitar a la prensa y no tocar el tema.

Sin embargo, el último sábado, Rafael Cardozo tuvo una reveladora entrevista con Yaco Eskenazi para ‘Estás En Todas’ e hizo más de una confesión sobre el fin de su romance con Cachaza. A continuación te dejamos las más impactantes declaraciones del brasilero.

Intentó regresar con ‘Cachaza’, pero ella no quiso

Rafael Cardozo tuvo la iniciativa de querer regresar con Carol Reali sin embargo, ella no quiso. “Cuando estaba en este proceso terminando, yo traté de solucionar las cosas, ver un camino y siempre le decía, ella va a saber que no estoy mintiendo , ‘mira, estamos acá para terminar y yo frente a ti le agradezco a Dios este problema que nos está metiendo’. Yo tenía errores en la relación, que lo vi en este proceso, y si no entraba en esto, no lo hubiese corregido nunca. No hay un culpable, fue de las dos partes. Es imposible ser perfecto”, agregó.

Se llevó todo de su depa: le dejó solo un televisor y colchón

El brasilero también contó que tuvo que volver a amoblar su departamento luego que terminara su relación con ‘Cachaza’ debido a que ella se llevó todo, tanto así que solo lo dejó con un televisor y colchón, pero ahora se siente contento por haber decorado su hogar a su propio estilo.

“No he vuelto a hablar con ella. Cuando ella se fue, yo quise dejarla tranquila en que ella iba a tenerlo todo, ‘vete y llévate todo’. Qué pasó, no me quedó ni una cuchara, me quedó un colchón y un televisor y con eso he vivido por 15 días” , dijo y señaló que ahora incluso tiene un espacio que sirve como su oficina.

Lloró y bajó de peso tras la ruptura

Rafael Cardozo indicó que se fue muy molesto de ‘Esto es Guerra’ porque cuando empezaron a salir los chismes de su ruptura -que era verdad- pidió que no se toque el tema en el reality, pero lo hicieron. Durante varios días se la pasó llorando, sin embargo, reconoció que aprendió mucho de los errores de otras personas.

“Cuando renuncié a EEG estaba terminando mi relación, entonces lo que menos me importaba era eso, estaba con la cabeza en otra cosa. (Bajé de eso) Uff, en esa época sí, estaba encerrado en mi casa, no salía para nada, tenía cámaras que me buscaban, que me perseguían” , confesó el exchico reality.

“Yo aprendí del error de la gente, entonces estuve como 8 meses peleando, discusión y todo, hasta llegar al punto final. Lloré mucho, solo, aunque dos personas que me vieron llorando fue mi amigo el DJ y la señora que trabaja en mi casa y lloró conmigo, fue difícil para mí. Muy difícil” , puntualizó.

Le pidió que le devuelva el anillo

Cardozo también confirmó que sí le pidió a su expareja que le devuelva el anillo y hasta contó qué hizo con la joya. “¿Pediste la mano porque fue algo que te nació? ¿O era para salvar que la cosa ya no iba tan bien?”, le consultó Yaco Eskenazi ante lo que reconoció que demoró mucho en pedirle la mano a su expareja.

Sin embargo, resaltó que cuando decide darle el anillo a Cachaza se esforzó mucho y escogió uno muy valioso, incluso lo comparó con el precio de un carro. “Ahí entra la cosa, que he visto mis errores y empecé a corregirlo. El anillo sí debía entregarlo, entonces otra cosa, ya cuando entregué el anillo, no podía entregar cualquier anillo. Tenía un carro en el dedo”, reveló el modelo.

“Y ese carro en el dedo… ¿Te lo devolvieron?”, preguntó el conductor de “Estás en todas”. Y Rafael, sin tanto preámbulo, confirmó que sí pidió a Cachaza le devuelva el anillo de compromiso y contó que ya lo vendió.

“Sí, fue lo único que le dije, te puedes quedar con todo, lleva arma tu casita y todo, no te preocupes conmigo. Pero el anillo, yo le había dado una relación, un matrimonio, un compromiso. Yo le dije: ‘Devuélveme el compromiso’” , relató. “Sí lo he vendido, jamás lo usaría de nuevo. Lo he vendido”, añadió.

Por respeto, debió haber luto

Rafael Cardozo admitió que Carol Reali ‘Cachaza’ es libre de enamorarse y estar con quien ella quiera, sin embargo, cuestionó que esté exhibiendo su relación con André Bankoff ante una reciente ruptura con él tras un largo romance de 12 años. “Mi hija tenía un cariño por Carol, siempre la seguía y todo en redes, pero yo nunca fui de compartir mucho de mi relación. Las últimas fotos fue cuando entregué el anillo. (Te nacía más a ti que a ella compartir) Sí, ahora ella comparte”, dijo.

El modelo brasileño y exchico reality de ‘Esto es Guerra’ reconoció que ve a una Cachaza completamente diferente, pues recién la está conociendo. En esa línea, consideró que debió existir más respeto y un tiempo prudente para exponer su nuevo romance.

“Yo sigo siendo lo mismo y cuando dicen que conocemos a las personas en los peores momentos o cuando se aleja, yo la estoy conociendo ahora también, novedad para mí. (Nunca había visto esa faceta) No, ¿tú crees que la gente tiene que hacer luto? He aprendido que tú puedes enamorarte al día siguiente, no hay problema, hay que haber un luto de repente de mantenerlo en privado. Tienes que entrar a una relación respetando la anterior también, entonces no el luto de no enamorarse, ese luto no existe, te enamoras, te enamoras”, agregó.

