LE DA SU APOYO. Rebeca Escribens sacó cara por Rafael Cardozo para asegurar que el exchico reality ya superó completamente a su expareja Cachaza, tras 12 años de relación. La conductora se pronunció tras las últimas declaraciones del ‘exguerrero’ de EEG, quien confesó que la modelo se llevó todo de su departamento y que solo le dejó el colchón.

“Ellos son amigos desde hace tiempo, yo que no soy su amiga sé que está en otra cosa, ya olvidó a Cachaza . Rafael es super chambeador, super trabajador y seguro nos sorprenderá en cualquier momento”, dijo.

Ante esto, Rebeca le hizo un llamado al productor de ‘Esto es Guerra’, Peter Fajardo, para que vuelva a contratarlo en el reality juvenil, pero con un jugoso sueldo.

“ A mí me encantaría verlo en EEG nuevamente, me gusta, es un buen competidor y siempre levanta polvo . Ah, le falta cariño, Peter no seas tacaño así con Rafael Cardozo, dale su cariñito (dinero)”, agregó.

CACHAZA RESPONDE CON VIDEO A RAFAEL CARDOZO

Carol Reali, más conocida como Cachaza, decidió ignorar las revelaciones que dio Rafael Cardozo en el programa ‘Estás en todas’ sobre la ruptura de su relación tras más de 10 años. El exchico reality confesó que tuvo que empezar de cero en su departamento, pues la modelo se llevó todo.

Incluso con no bastarle, Cardozo reconoció sus errores, sin embargo, criticó a Cachaza por no guardar el luto de su romance y ya mostrarse con una nueva pareja en redes sociales. Precisó que debe existir mayor respeto para él.

Ante esto, horas después, Carol Reali contestó efusivamente al exintegrante de ‘Esto es Guerra’, pero lo hizo con un romántico video con su novio André Bankoff . Ambos se lucen desde una cama completamente enamorados. “Nos gusta dormir cerquita”, se lee en la descripción de las imágenes.

Cachaza decidió ignorar las fuertes declaraciones de Rafael Cardozo. Foto: Instagram